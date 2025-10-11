El cambio climático está “acercando a la extinción” a las focas en el Ártico: UICN

En la imagen se aprecia la cría de una foca barbuda ("Erignathus barbatus"). Foto: Kit Kovacs - UICN

Durante el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Abu Dabi, esa organización presentó la actualización de la Lista Roja de especies amenazadas en el mundo.

Con algunas malas noticias, como la declaración oficial de la extinción del zarapito fino (Numenius tenuirostris), un ave migratoria, la organización también hizo un llamado de atención sobre los impactos que está teniendo el cambio climático en especies claves para la biodiversidad.

“La actualización de hoy muestra que la foca encapuchada (Cystophora cristata) ha pasado de estar en peligro de extinción a estar vulnerable, mientras que la foca barbuda (Erignathus barbatus) y la foca arpa (Pagophilus groenlandicus) han pasado de estar en peligro de extinción a estar casi amenazadas”, detalló la UICN en un comunicado.

La principal amenaza que están enfrentando estas especies es el deshielo que se acelera por el incremento de temperaturas en el Ártico. De acuerdo con la organización, en esta región del mundo ese incremento de temperaturas se está produciendo cuatro veces más rápido.

“Las focas árticas dependen del hielo marino para reproducirse y criar a sus crías, así como para mudar el pelaje, descansar y acceder a zonas de alimentación. El adelgazamiento y la desaparición del hielo marino también afectan sus hábitos alimentarios y hacen que el Ártico sea más accesible para los humanos, lo que aumenta aún más el riesgo general para estas especies”, explicó la UICN en el documento.

Además, no se trata solo de un riesgo para las especies de focas, pues estas a su vez son presa y alimento de otros animales, como los osos polares o algunas especies marinas. “Su impacto desproporcionado en el ecosistema las convierte en “especies clave”, lo que significa que la salud de todo el entorno marino depende de su supervivencia", añadió la organización.

Tomar decisiones para proteger a estas especies, dijo la UICN durante la presentación, no solo es clave por lo que representan como especie, sino que serían decisiones para proteger todo el equilibrio ecosistémico del Ártico.

Además, no solo es el cambio climático el que las está afectando. La intervención humana también tiene un fuerte impacto en estas especies. “Las presiones adicionales sobre las focas árticas incluyen el transporte marítimo, el ruido, la explotación petrolera y minera, la caza y la captura incidental en la pesca. Proteger los hábitats clave de las actividades humanas, reducir la captura incidental, cazar de forma sostenible y minimizar el impacto del ruido son medidas cruciales para detener el declive de las focas árticas”, concluyó el comunicado.

