El zarapito fino, un ave migratoria costera, fue declarado oficialmente extinto

El zarapito fino ("Numenius tenuirostris ") no se registra oficialmente desde 1995. Foto: Museo de Historia Natural de Reino Unido

El zarapito fino (Numenius tenuirostris), un ave migratoria que solía encontrarse en las costas de Marruecos o en la región asiática de Siberia, fue declarada oficialmente extinta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La más reciente actualización de la Lista Roja de especies amenazadas que hace esa organización fue publicada ayer en Abu Dabi. Allí se dio a conocer la noticia sobre el ave, que fue avistada por última vez en 1995 en Marruecos.

El zarapito fino fue catalogado como una de las especies en peligro crítico que, de aún existir, debía tener menos de 50 individuos restantes en 2018. Aunque se conocían algunos reportes informales que no tenían soporte científico, los monitoreos de aves seguían sin registrarla.

“En los últimos 30 años, se han recibido numerosos informes sobre el avistamiento de esta ave migratoria en el sur y el este de Europa. Ahora parece probable que se trate de una confusión de identidades”, escribió el año pasado el Museo de Historia Natural de Reino Unido tras la publicación de un estudio que afirmaba que, lo más probable, era que el zarapito ya no existiera.

La noticia se venía esperando y la UICN la hizo oficial. El zarapito fino pasó a la categoría de Extinta en la Lista Roja. Su extinción, además, llama la atención sobre las amenazas que están enfrentando otras especies de aves.

Las aves están cada vez más amenazadas

La actualización que presentó la UICN también elevó una alerta. Las aves están en condiciones de vulnerabilidad que, debido a la pérdida de bosques que afectan sus hábitats, las ponen cada vez en un mayor riesgo.

“Con la participación de miles de expertos durante nueve años, 1256 (11,5 %) de las 11 185 especies evaluadas están amenazadas a nivel mundial. En general, el 61 % de las especies de aves presentan poblaciones en declive, una estimación que ha aumentado desde el 44 % en 2016″, dijo la UICN en un comunicado. Esto quiere decir que tres de cada cinco aves corresponden a especies con poblaciones que están disminuyendo.

La pérdida de hábitat para estas especies, aseguró la UICN, es “impulsada especialmente por la expansión e intensificación agrícola y la tala de árboles, las principales amenazas para las aves en riesgo de extinción”.

