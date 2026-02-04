El misterio de la población de osos polares que sobrevive teniendo cada vez menos hielo

Imagen de referencia. La pérdida de hielo es una de las problemáticas que más afecta a los osos polares en el mundo. Foto: EFE - Katharina M Miller

Una población de osos polares en la isla noruega Svalbard está sobreviviendo a la dramática pérdida de hielo causada por el cambio climático. Lo extraño es que, en otras zonas en las que ocurre lo mismo, los osos están pasándola muy mal.

Una investigación publicada en la revista Scientific Reports estudió a esta población de osos polares durante más de 20 años, entre 1995 y 2019, en un punto insular de Noruega. Allí, la pérdida de cobertura de hielo durante ese período de tiempo ha sido la más grave de todas las zonas en las que viven osos polares en el mundo.

Los científicos detallan esta situación con un dato impactante: entre 1995 y 2019, la temporada de hielo marino se redujo en más de dos meses. Este momento del año, en el que parte del océano se congela, es clave para que los osos polares consigan alimento.

Durante esos años, el estudio monitoreó el estado de salud de estos osos y el tamaño de su población. Esperaban encontrarse con un panorama similar al que han reportado otras poblaciones, como las de la Bahía de Hudson, en Canadá. Debido a la pérdida de hielo, han perdido masa corporal y han reducido el número de sus poblaciones.

El efecto, sin embargo, fue diferente para los osos de Svalbard. Entre 1995 y 2000, los primeros años del análisis y el inicio de un período dramático de pérdida de hielo, sí hubo una reducción en la masa corporal de estos individuos. Después del 2000, los osos parecen haberse adaptado a esto y han mantenido una buena condición física.

Los científicos todavía no tienen una explicación clara sobre por qué está ocurriendo esto. La evidencia contradice lo que han encontrado casi todos los estudios que analizan esta problemática en el mundo, a excepción de uno. En el Mar de Chukchi, en un punto del Ártico entre Estados Unidos y Rusia, hay una población de osos polares en la que ha ocurrido lo mismo. En el estudio que la analizó creen que una explicación es la abundancia de focas que hay en esta zona, algo que le permite a los osos alimentarse bien y acumular biomasa para los períodos de escacez.

Los científicos creen que esto también podría estar detrás de los resultados en la isla de Noruega. “Una posible explicación es que la densidad de focas anilladas es mayor en años con áreas más bajas de hielo marino, de modo que los osos utilizarían menos esfuerzo por cada foca capturada”, señalan en el estudio. Sin embargo, habrá que hacer más estudios para entenderlo.

¿Entonces, los osos polares sobrevivirán al calentamiento global?

Los investigadores son claros al decir que estos resultados no indican que los osos polares vayan a adaptarse a los incrementos de temperatura global y la pérdida de hielo. De hecho, enfatizan en que la evidencia demuestra con suficiencia que esto es una problemática que pone en riesgo su supervivencia como especie.

“Cualquier población responderá de manera diferente en función de la variación de los factores intrínsecos y extrínsecos, y se debe tener cuidado al predecir cómo los osos se verán afectados por el cambio climático en el futuro”, dicen en las conclusiones del estudio.

Con esto, invitan a que los resultados del impacto del incremento de temperatura en las poblaciones de osos polares no se consideren iguales para todo el mundo. Esto permitirá entender los impactos de manera diferenciada y tomar acciones para su conservación acopladas a lo que necesitan en cada zona en la que habitan.

