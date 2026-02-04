¿Por qué para entender las lluvias en Colombia también hay que mirar hacia el Polo Norte?

Imagen de las fuertes olas que se han generado en Cartagena.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo
Más de 26.000 familias afectadas por la lluvia. Alrededor de 636 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento. La carretera que comunica al Urabá antioqueño con Montería completamente destrozada. En Viotá, Cundinamarca, la inundaciones derribaron un muro y un árbol obstruyó una vía esencial.
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Por Fernán Fortich
Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
