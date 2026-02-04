Logo El Espectador
Ambiente
Blog El Río
¿Por qué para entender las lluvias en Colombia también hay que mirar hacia el Polo Norte?

La lluvias que se han presentado en los últimos días en el país, producto, entre otras cosas, de un particular fenómeno meteorológico en el Ártico, han dejado 26.000 familias damnificadas. Lo que está sucediendo muestra también, a los ojos de especialistas, que aún hay grietas enormes en la gestión del riesgo. Según el Ideam, es posible que haya más lluvias en los próximos días.

Sergio Silva Numa y Fernán Fortich
04 de febrero de 2026 - 02:13 a. m.
Imagen de las fuertes olas que se han generado en Cartagena.
Imagen de las fuertes olas que se han generado en Cartagena.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Más de 26.000 familias afectadas por la lluvia. Alrededor de 636 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento. La carretera que comunica al Urabá antioqueño con Montería completamente destrozada. En Viotá, Cundinamarca, la inundaciones derribaron un muro y un árbol obstruyó una vía esencial.

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
