¿Por qué para entender las lluvias en Colombia también hay que mirar hacia el Polo Norte?

La lluvias que se han presentado en los últimos días en el país, producto, entre otras cosas, de un particular fenómeno meteorológico en el Ártico, han dejado 26.000 familias damnificadas. Lo que está sucediendo muestra también, a los ojos de especialistas, que aún hay grietas enormes en la gestión del riesgo. Según el Ideam, es posible que haya más lluvias en los próximos días.