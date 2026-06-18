Estudio revela que hay más arrecifes resilientes al cambio climático de lo que se pensaba

Según la investigación, solo el 28 % de los arrecifes resilientes identificados se encuentra actualmente dentro de áreas protegidas o conservadas. Foto: Tom Vierus

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Un nuevo informe dado a conocer esta semana concluyó que, pese a los retos para su conservación, en el mundo hay tres veces más arrecifes de coral con potencial para sobrevivir y recuperarse en medio del cambio climático de lo que se pensaba, siempre que sean protegidos a tiempo.

Esta es una de las conclusiones a las que llegaron investigadores de la Universidad Macquarie (Australia) y de la Wildlife Conservation Society (WCS) luego de revisar más de 45.000 estudios de arrecifes de coral, así como décadas de datos climáticos, oceanográficos y de impacto humano.

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En concreto, el nuevo estudio identificó 165.922 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral en 71 países y 100 territorios con el mayor potencial para sobrevivir y recuperarse durante la crisis climática.

Pero, ¿cómo se identificaron estas zonas? En la investigación, los científicos catalogaron tres vías a través de las cuales los arrecifes pueden sobrevivir en un mundo cada vez más cálido.

“Algunos arrecifes actúan como refugios de evitación, situados en los escasos ‘puntos fríos’, del océano, donde las condiciones locales ayudan a proteger a los corales del calor extremo y les proporcionan un refugio frente a las tendencias de calentamiento”, indican los investigadores a través de un comunicado.

Por su parte, otros actúan como refugios de resistencia, ya que albergan corales que han desarrollado mecanismos para tolerar mejor el aumento de temperatura, el blanqueamiento y otros efectos del cambio climático. Finalmente, están los llamados refugios de recuperación, que son arrecifes capaces de regenerarse con rapidez tras eventos extremos como tormentas, ciclones o episodios de blanqueamiento, recuperando antes que otros su cobertura coralina y su papel ecológico.

“Hemos identificado arrecifes de coral con estas capacidades en varios países del mundo, algunos que se encuentran en áreas previamente subreconocidas en el Caribe, en el Pacífico y en el océano Índico", aseguró Emily Darling, directora de Conservación de Corales de WCS. “Y esto último hace precisamente parte del desafío”.

Según el informe, más de la mitad de los arrecifes resilientes al clima identificados se concentran en cinco países: Australia, Bahamas, Cuba, Indonesia y Filipinas. Sin embargo, solo el 28 % de los arrecifes resilientes identificados se encuentra actualmente dentro de áreas protegidas o conservadas, dejando a la mayoría fuera de los marcos de protección existentes, lo que resalta, según el estudio, la necesidad de fortalecer la protección y reducir presiones locales que pueden resolverse, como la sobrepesca y la contaminación por aguas residuales.

En particular, los investigadores destacan que esta información, que estará disponible públicamente en un mapa, es clave para que los gobiernos tomen acciones claras para su conservación, en particular de cara a un fenómeno de El Niño con altas probabilidades de ser fuerte para finales de 2026.

“Durante años, la historia sobre lo que está pasando con los arrecifes de coral ha estado enfocada en la pérdida, sobre cuándo, por ejemplo, se van a presentar blanqueamientos. Esas son preguntas importantes, pero para los gobiernos deja la pregunta qué hacer con esa información”, sostiene Joseph Maina, científico especializado en corales de la Universidad Macquarie. “Lo más valioso del informe es que responde una pregunta práctica, es mostrar dónde están esos corrales con mayores posibilidades para sobrevivir en las condiciones de cambio climático, y que deben ser una prioridad para los planes de conservación”.

Los investigadores hacen énfasis en que los arrecifes de coral identificados no están distribuidos de manera uniforme en el mundo, y tener mayor claridad sobre zonas clave para la conservación puede ser con información nacional y con el conocimiento de las comunidades locales.

“Esta nueva investigación demuestra que el potencial es aún mayor de lo que se creía hasta ahora, ya que revela que hay tres veces más arrecifes resistentes al cambio climático y ofrece a los gobiernos, los científicos, los pueblos indígenas y las comunidades locales una nueva y sólida hoja de ruta para protegerlos —y a las comunidades que dependen de ellos— para las generaciones venideras", concluye Antha Williams, responsable del Programa de Medio Ambiente de Bloomberg Philanthropies, que apoyó la realización del estudio.

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