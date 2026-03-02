Ideam recomienda no perder de vista estos ríos por crecientes y estos embalses

En la Represa Urrá I, en Córdoba, puede haber nuevos aportes relevantes. Foto: Gobernación de Córdoba

En un breve comunicado, emitido en horas de la noche de este lunes, 2 de marzo, el Ideam aconsejó prestar atención a varios ríos que pueden presentar crecientes y a algunos embalses en los que puede haber aportes significativos.

De acuerdo con el instituto, es necesario que se fortalezca el monitoreo de las cuencas aportantes al río Atrato (parte alta, centro y sur del Chocó); de las cuencas del río San Juan (en el sur del Chocó); de las cuencas directas al océano Pacífico en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En todas puede haber incrementos súbitos que podrían poner en riesgo la población.

En la región Andina también se puede presentar una situación similar, especialmente en las cuencas aportantes al río Cauca (Cauca, Valle del Cauca, Eje Cafetero y suroeste antioqueño), y en las aportantes al río Magdalena medio (Caldas, norte del Tolima, noroccidente de Cundinamarca y amplios sectores de Santander).

En este caso, el Ideam también advierte que puede aumentos significativos. Por ese motivo, “recomienda a autoridades y comunidades ribereñas mantener vigilancia activa y consultar únicamente información oficial”.

¿En cuáles departamentos hay alertas hidrológicas?

Debido a la situación de lluvias, en este momento, hay varias alertas por por inundaciones o crecientes súbitas en Colombia.

En el área hidrográfica Magdalena Cauca:hay 21 rojas, 8 rojas puntuales, 33 naranjas y 16 amarillas.

En el Pacífico hay 6 rojas, 20 naranjas y 7 amarillas; y en el Caribe: hay 8 rojas y 16 naranjas.

¿Cuál es la situación de los embalses?

Otra de las recomendaciones del Ideam es no perder de vista algunos embalses del país, pues en varios puede haber descargas controladas como en el embalse de Salvajina (Cauca) y el embalse de Topocoro (Santander).

Además, dice, “no se descartan nuevos aportes de caudal relevantes para la operación en el sector del embalse de Urrá”.

Ituango, Miraflores, Urrá, Topocoro y Calima son algunos de los embalses cuyo volumen diario útil está por encima del 90%.

Esta imagen muestra la situación de todos los que hay en Colombia.

