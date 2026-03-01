Más del 70 % de los ecosistemas en el mundo carece de datos sobre hongos subterráneos

Se cree que hay 2,5 millones de especies de hongos en el mundo. Foto: Instituto Humboldt - Felipe Villegas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva investigación estimó que más del 70 % de los ecosistemas mundiales siguen sin ser muestreados frente a la presencia de hongos subterráneos críticos.

“A pesar de que estos hongos participan en la simbiosis planta-microbio más extendida y antigua, muchos aspectos fundamentales de la biogeografía de estos hongos siguen sin estar bien resueltos. Esto limita nuestra capacidad para comprender y documentar las contribuciones de estas especies de hongos a la preservación de la vida terrestre en la Tierra”, afirman los autores del estudio.

Lo invitamos a leer: El mundo “invisible” de los hongos, explicado por la científica que ha tratado de entenderlo.

En la investigación, publicada en la revista FEMS Microbiology Letters, los investigadores analizaron la información disponible de ADN ambiental del mayor conjunto de datos mundial sobre hongos micorrízicos arbusculares recopilado hasta la fecha. Sin embargo, encontraron que solo se tiene información sobre el 30 % de los ecosistemas del planeta.

En particular, los investigadores resaltaron la falta de información sobre los hongos micorrízicos arbusculares (AM), que forman importantes asociaciones de intercambio de recursos con las plantas. Según los autores del estudio, se estima que casi 1.000 millones de toneladas de carbón se transfieren cada año desde plantas a los hongos micorrízicos asociados.

“Los hongos micorrízicos arbusculares sustentan el funcionamiento de la mayoría de los ecosistemas terrestres, pero nuestros datos están muy sesgados hacia un conjunto limitado de regiones”, explica a Phys.org Justin Stewart, autor principal y biólogo evolutivo. “Si queremos predicciones sólidas sobre la biodiversidad, el ciclo del carbono y la resiliencia de los ecosistemas, necesitamos un muestreo global mucho más representativo”.

Los investigadores en particular destacan que existen grandes partes de África sobre las que no se tiene información sobre estos ecosistemas. En el siguiente mapa se puede ver, por ejemplo, las ecorregiones sin datos de secuenciación de hongos disponibles públicamente.

“Llenar estas lagunas y desarrollar una visión más completa de la distribución biogeográfica de las especies de hongos AM ayudará a aclarar su contribución a los objetivos medioambientales”, explican los autores del estudio.

Los investigadores, que pertenecen a , insisten en que tener esta información ayudaría a integrarla en la política medioambiental, la planificación de la restauración y los modelos globales de carbono.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜