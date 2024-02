La raya que, por primera vez, quedó embarazada sin la intervención del macho

La mantarraya que quedó embarazada sin intervención de un macho. Foto: Facebook Aquarium & Shark Lab by Team ECCO

Una raya que está en un acuario en las Montañas Apalaches de Carolina del Norte, a 3.700 kilómetros de su hábitat natural, se encuentra preñada de cuatro crías. Lo extraño del caso es que desde el mismo el acuario informan que la hembra, bautizada Charlotte, no comparte tanque de agua con un macho de su especie desde hace ocho años.

El acuario es dirigido por la organización Ramer, Team Ecco, que busca promover el interés por la ciencia. Brenda Ramer, directora ejecutiva del Acuario y Laboratorio de Tiburones en Main Street en el centro de Hendersonville, afirmó para The Guardian que “aquí está nuestra chica diciendo: ‘¡Oye, feliz día de San Valentín! ¡Tengamos algunos cachorros!’”.

Inicialmente pensaron que se trataba de un tumor. Sin embargo, los expertos apuntan al proceso de partenogénesis, que es un tipo de reproducción asexual en el que la descendencia se desarrolla gracias a óvulos no fertilizados, por lo que no se requiere que haya contribución genética por parte de un macho.

Lo que ocurre es que el óvulo de una hembra, al fusionarse con cierta célula, conlleva la división celular y esto conduce a la creación de un embrión. Dicha célula se conoce como “cuerpo polar” y se crea cuando las hembras producen un óvulo, aunque generalmente no se utilizan.

Se trata de un proceso que puede ocurrir en peces, anfibios, aves, insectos y reptiles, pero en mamíferos no. Se conocen casos en serpientes de agua de vientre amarillo, dragones de Komodo y cóndores de California.

“Pensamos que la estábamos sobrealimentando. Pero la estábamos sobrealimentando porque tiene más bocas que alimentar”, agregó Ramer.

Según científicos del Acuario de Georgia en Atlanta, el embarazo de esta raya sería el primero en documentarse en su especie: raya redonda.

Kady Lyons, del Acuario de Georgia, señaló para The Guardian que no le sorprende que esto suceda “porque la naturaleza encuentra la manera de que esto suceda. No sabemos por qué sucede, simplemente es un fenómeno realmente interesante el que parecen ser capaces de hacer”.

