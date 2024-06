La UNESCO advierte que la Gran Barrera de Coral está “gravemente amenazada”

La cartografía con drones revela la mortalidad masiva tras el blanqueamiento del coral en la Gran Barrera de Coral. Foto: GeoNadir

Hace unos días, la empresa especialista en mapeo con drones, GeoNadir, publicó unas imágenes que rápidamente empezaron a darle la vuelta al mundo. En ellas, mostraban unas fotos aéreas capturadas en el arrecife de coral de Lizard Island, que hace parte de la Gran Barrera de Coral de Australia, el arrecife coralino más grande del mundo.

La imagen que acompaña este artículo, y que fueron dadas a conocer por GeoNadir, muestran, a la izquierda, el monitoreo que la empresa adelantó en Lizard Island en marzo de 2024, semanas antes de que la Agencia Estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA), diera a conocer un nuevo episodio masivo de blanqueamiento de corales debido a las temperaturas récord de los océanos. Es importante señalar que el blanqueamiento no conlleva necesariamente a la muerte de los corales.

La imagen de la derecha, corresponde a unas tomas recientes en el mismo lugar, pero en junio. Esta vez, en el estudio participaron científicos de la Universidad Macquarie, la Universidad James Cook y la GeoNadir.

“Seamos claros. El coral sano puede ser marrón. Pero por mucho que me gustaría que no fuera el caso, cuando se mira de cerca, eso no es lo que estamos viendo. Esto es un cementerio. Y las algas ya han fijado su residencia”, escribió Karen Joyce, cofundadora de GeoNadir.

Junto a los colaboradores de la Universidad de Macquarie y la Universidad James Cook, Joyce y su equipo estimaron una mortalidad superior al 97 %.

El mismo día en el que GeoNadir daba a conocer los resultados de su investigación, se conoció un proyecto de decisión en el que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), le pedía a Australia adoptar medidas urgentes para proteger la Gran Barrera de Coral.

Aunque el proyecto de decisión resalta el trabajo que el gobierno australiano ha adelantado para mejorar, por ejemplo, la calidad del agua alrededor del arrecife y restringir la pesca con redes de enmalle, también manifiesta la preocupación por, entre otras cosas, la tala de tierras y solicitó “establecer objetivos de reducción de emisiones más ambiciosas”.

Frente al blanqueamiento masivo del arrecife, la UNESCO le solicitó a Australia actualizar los datos antes de febrero del próximo año, restándole un año al plazo solicitado por el país, así como publicar lo más pronto posible los detalles sobre las tasas de mortalidad de los últimos meses.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

El próximo mes tendremos al aire “En foco”, el newsletter de la sección de video de El Espectador. En este espacio podrán encontrar el resumen de todos nuestros contenidos multimedia: documentales, entrevistas, podcasts y formatos como La Pulla, El Meollo, Claroscuro, entre otros. Si desea suscribirse, puede ingresar a este link y dejarnos sus datos.