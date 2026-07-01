Las temperaturas de la superficie del mar a nivel mundial baten récords para esta época

Imágenes de satélite que muestran la diferencia con respecto a las temperaturas medias de la superficie del mar en el ecuador, en el océano Pacífico tropical (representadas mediante distintos tonos de rojo y naranja que indican el calor), durante la primera semana de junio de 2026, en comparación con la referencia utilizada por el programa Coral Reef Watch de la NOAA. Foto: NOAA

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La temperatura de la superficie del mar a nivel mundial para esta época del año ha alcanzado niveles récord, confirmaron este miércoles 1 de julio el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Marina de Copernicus (CMEMS), ambos programas de observación de la Unión Europea.

En concreto, las temperaturas globales de la superficie del mar (TSM) superaron los niveles récord para esta época del año observados en 2023 y 2024, luego de que el 21 de junio de este año la TSM registrara 20,86 °C.

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De acuerdo con ambos servicios, el nuevo récord mundial de temperatura de la superficie del mar para esta época del año era de esperar con la aparición de las condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial, que fueron anunciadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a inicios de junio de este año.

Sin embargo, aclararon ambos programas, también se venían presentando temperaturas inusualmente altas en varias regiones oceánicas durante los últimos meses.

“Se prevé que este récord tenga consecuencias tanto para los patrones meteorológicos como para el clima global y los ecosistemas marinos”, señalaron ambos servicios en un comunicado de prensa.

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Entre las consecuencias, los investigadores destacan que las temperaturas oceánicas más elevadas mantienen la atmósfera cálida durante más tiempo, aportan energía adicional a las tormentas y aumentan la evaporación, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones.

En un plazo más corto, este nivel de calentamiento sin precedentes refleja, según los científicos, “tanto el cambio climático como el inicio de un fenómeno de El Niño cuya intensidad, según el conjunto de modelos de predicción estacional del C3S, probablemente alcance niveles que no se han visto en décadas”.

Al respecto, Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), señaló que “las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una nueva fase que nos lleve, una vez más, a un territorio inexplorado”.

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Buontempo también fue claro al señalar que, con las temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, “es probable que veamos cómo se baten más récords de temperatura en los próximos meses”.

Para los científicos, todavía queda una gran pregunta por resolver: ¿este exceso es temporal o indicativo de las condiciones de los próximos meses? Es decir, se mantendrá mientras se den las condiciones del inicio de El Niño o, por el contrario, se mantendrá aun cuando las condiciones estén volviendo a la neutralidad, tal como sucedió a mediados de 2024.

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