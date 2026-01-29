Los corales duermen de forma similar a los humanos, a pesar de no tener sistema nervioso

Una misión de científica para cartografiar el océano apoyada por la Unesco ha descubierto frente a las costas de Tahití (Polinesia Francesa) uno de los mayores arrecifes de coral sanos del mundo. Foto: Agencia EFE

Un grupo de investigadores reveló que, tal como nosotros y otros miembros del reino animal, los corales también duermen, a pesar de no tener sistema nervioso.

Este hallazgo se logró luego de que científicos estudiaron por primera vez los patrones biológicos de día y de noche del coral duro Pseudodiploria strigosa y su fotosimbionte, el alga Breviolum. Los investigadores encontraron que, mientras los corales descansan entre la puesta y la salida del sol, el simbionte se mantiene despierto.

“Los ritmos diurnos alinean los procesos fisiológicos con los ciclos de luz y oscuridad, lo que provoca oscilaciones predecibles en la expresión génica y la actividad proteica a través de bucles de retroalimentación transcripcional-traduccional estrictamente controlados. P. strigosa muestra un control transcripcional preciso: el amanecer desencadena un reinicio molecular marcado por el metabolismo del ARN, el atardecer refleja el metabolismo transitorio de los lípidos y los aminoácidos y la medianoche revela respuestas al estrés y organización mitocondrial”, precisan los autores del estudio.

En particular, los investigadores del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), centro de investigación conjunto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) apuntan que estos corales necesitan descansar debido al estrés oxidativo causado por sus microbios durante las horas diurnas, cuando los nutren a través de la fotosíntesis.

Estas investigaciones fueron realizadas en Curazao, en zonas del mar Caribe donde viven colonias del coral cerebro Pseudodiploria strigosa, así como de la alga Breviolum, su simbionte. Los investigadores realizaron inmersiones cada seis horas durante un período de tres días para estudiar las actividades de los corales durante la noche y el día.

En entrevista con el portal Phys.org, Adley Allen Weiler, primer autor del estudio y anteriormente investigador predoctoral en el grupo de del Campo en el IBE (CSIC-UPF), aseguró que esta especie de coral duerme “un tercio del día, al igual que los seres humanos, y el ciclo día-noche regula su reloj biológico, conocido como ritmo circadiano”.

Los autores del estudio indican que estos estudios permiten observar a detalle cómo las relaciones simbióticas en la naturaleza se adaptan a posibles efectos secundarios. En este caso, por ejemplo, durante el día las algas generan moléculas muy inestables que contienen oxígeno y que pueden ser perjudiciales para el ADN de los corales. De esta manera, este último es reparado durante el descanso nocturno del coral.

El estudio fue publicado en la revista Cell Host Microbe, y puede ser consultado a través de este enlace.

