La agencia minera toma una decisión sobre el futuro de la minería en Jericó

Panorámica de Jericó. Foto: César Giraldo Zuluaga

En la noche de este lunes 20 de octubre, la Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó un corto comunicado en el que anunció una medida sobre el título minero que la Minera de Cobre Quebradona busca explotar en los municipios de Jericó y Támesis (Antioquia).

De acuerdo con la comunicación, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM recibió este año dos solicitudes por parte de la empresa.

La primera de ellas, pidió una prórroga en la etapa de exploración del título. Como contamos en esta nota, en diciembre de este año se vence la tercera prórroga que la ANM le dio a la empresa. La extensión solicitada es la última que puede obtener la minera. En reiteradas ocasiones, el presidente, Gustavo Petro, ha pedido que la Agencia la niegue.

La segunda solicitud de la empresa pedía la suspensión de sus obligaciones respecto al título. Es decir, que se le permitiera detener temporalmente las actividades y el cumplimiento de los compromisos derivados del título. De acuerdo con el comunicado de este lunes, la ANM negó esta solicitud. Para la Agencia, “resulta jurídicamente contradictorio conceder, de manera simultánea o consecutiva, solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”.

Esto, continúa la entidad, “se hace evidente cuando, luego de radicar una petición para suspender obligaciones contractuales, el mismo concesionario solicita la prórroga de la etapa de exploración, como sucede en el presente caso”. Adicionalmente, la ANM aseguró que hace falta acreditar pruebas que soporten las situaciones excepcionales de fuerza mayor que planteó la empresa para solicitar la suspensión de las obligaciones.

¿Qué busca Minera de Cobre Quebradona en Jericó y Támesis?

El proyecto surgió en 2007 por la filial de AngloGold Ashanti. A unos metros bajo tierra, la Minera de Cobre Quebradona (filial de la multinacional) pretende atravesar unos túneles —también por las veredas La Soledad y Vallecitos— que transportarían cerca de cinco millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales

En 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la solicitud de licencia ambiental que se requiere para iniciar la fase de explotación, tras identificar algunas falencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa.

A finales de junio, Minambiente publicó la resolución 0855 de 2025 que declara una zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en seis municipios del suroeste antioqueño (Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada), que abarcará más de 37.000 hectáreas. Con esta medida, el Estado tiene tres años (prorrogables por dos) para llevar a cabo estudios en profundidad que permitan determinar en qué zonas de esta región se pueden adelantar proyectos mineros y en qué otras zonas no. (Vea: Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo)

En Jericó, varios campesinos, pobladores y organizaciones sociales esperaban que la zona de reserva temporal frenara, temporalmente, el proyecto minero que pretende desarrollar la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti en las montañas de Jericó desde 2007.

Minera de Cobre Quebradona, filial de la multinacional, pretende extraer cerca de cinco millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales. La empresa todavía se encuentra en fase de exploración, luego de que en octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le archivara la solicitud de licencia ambiental, tras advertir distintas falencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Sin embargo, para los habitantes de Jericó y Támesis (zona de influencia del proyecto) no era claro cuáles iban a ser las implicaciones de la zona de reserva temporal para el proyecto minero. De hecho, la misma empresa, consultada por este diario, tampoco lo tenía claro y aseguró que “hasta tanto no se expida dicha medida, no se podrán determinar los impactos concretos sobre la compañía y otros actores que dependen de este proyecto”. Aunque El Espectador buscó al Ministerio de Ambiente y a la Agencia Nacional de Minería para conocer cuáles serían los impactos para el proyecto de cobre, no obtuvimos respuesta.

Pero la resolución aclara las dudas que tenían pobladores, campesinos e incluso la multinacional. A diferencia del proyecto que se socializó en la región a inicios de junio, en la resolución publicada se aclara que “en la etapa de exploración, las solicitudes de modificación de los permisos, autorizaciones o concesiones, o su prorroga, serán procedentes en vigencia de la reserva”.

