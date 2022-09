No solo los humanos cooperan entre sí; los delfines también tienen esa capacidad

Los científicos observaron a 121 delfines cerca a Shark Bay, en el occidente de Australia. Foto: Pixabay

La cooperación entre individuos, sociedades, países y todo tipo de conjuntos que los seres humanos hemos inventado, ha sido fundamental para lograr los avances de los que hoy gozamos en el planeta. Tan es así que durante muchos años, la ciencia ha considerado que la cooperación es una característica casi exclusiva de los humanos. Pero esto no sería del todo cierto. (Puede leer: Más allá de los delfines: los vacíos alrededor de la pesca de atún en Colombia)

Un reciente estudio publicado Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) de Estados Unidos, mostraría que, después de los humanos, los delfines mulares machos, también conocidos como nariz de botella, forman la mayor red de alianzas multinivel en la naturaleza.

“Estos resultados revelan que tanto los delfines como los humanos forman alianzas estratégicas intergrupales entre individuos no emparentados, probablemente seleccionando una mayor cognición social”, apuntaron los autores de la investigación que se desempeñan en distintas universidades del Reino Unido, Suiza, Australia y Estados Unidos. (Le puede interesar: Más de 20.700 inundaciones en 50 años: algo no está haciendo bien Colombia)

Para llegar a esa conclusión, los científicos estudiaron a un grupo de delfines en Shark Bay, ubicada al occidente de Australia. Allí observaron cuáles eran las relaciones entre los delfines macho en la competencia por las hembras. Lo que encontraron, tras estudiar a 121 de estos animales, es que cada delfín está aliado con 22 individuos distintos para aumentar sus posibilidades de acceder al recurso limitado que vendrían siendo las hembras.

“Este análisis revela la mayor red de alianzas no humana conocida, con relaciones muy diferenciadas entre individuos. Cada macho está conectado, directa o indirectamente, con todos los demás machos...”, señalan los investigadores en el artículo. (También puede leer: Las esponjas de mar también ‘estornudan’ para expulsar desechos)

Estos resultados seguirían reforzando una serie de descubrimientos en torno a los delfines, particularmente los de esta especie (Tursiops truncatus) sobre su inteligencia y notables capacidades. Como contamos hace un mes, un experimento que puso a prueba a ocho individuos de esta especie quería indagar si estos animales tenían memoria episódica, un tipo de memoria que se creía exclusiva de los seres humanos.

Los resultados en ese entonces, según la investigación que fue publicada en Current Biology, sugeriría que “los delfines son capaces de codificar, recordar y acceder a información incidental dentro de los eventos recordados, lo cual es una capacidad indicativa de la memoria episódica en los humano”.