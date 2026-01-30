Piden tomar medidas preventivas por incremento del nivel del mar en el Pacífico

Bahía Solano será uno de los puntos afectados por este fenómeno que incrementa el nivel del mar. Foto: Sergio Silva Numa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección General Marítima (DIMAR) informó que durante los próximos días se presentará un fenómeno conocido como marea de sizigia, por el cual se espera un incremento en el nivel del mar en las zonas costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

El fenómeno se registrará entre el 31 de enero y el 9 de febrero, teniendo su punto máximo durante la tarde del miércoles 4 de febrero. “Este comportamiento del mar se debe a la fase de luna llena, la cual genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja, caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar”, explicó la Dimar en el documento.

De acuerdo con la entidad, podrían presentarse mareas altas y una mayor intensidad en las corrientes, una mezcla que afectaría algunos puntos del litoral Pacífico, en los que hay riesgo de inundaciones. Las zonas son “especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco”.

El 4 de febrero, cuando se alcance el punto máximo de este fenómeno, se espera que la marea llegue también a sus máximos en esos tres puntos:

En Bahía Solano se espera una altura máxima de 3,85 metros, que se daría sobre las 5:37 p.m. Mientras tanto, en Buenaventura se esperan alturas de hasta 4,64 metros, punto al que llegarían sobre las 6:29 p.m. Finalmente, en Tumaco el oleaje alcanzaría los 3,78 metros a las 5:46 p.m.

Además de los riesgos de inundación, la Dimar advirtió que también podrían afectarse embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y algunas actividades turísticas realizadas en estas zonas.

“Por lo anterior, se recomienda a las comunidades costeras, al gremio marítimo —incluyendo marinas—, a las sociedades portuarias, a los pescadores artesanales, comerciantes y turistas, extremar las medidas de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades, con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar", concluyó la Dimar en el comunicado.

Durante los días en los que habrá marea de sizigia las autoridades costeras continuarán haciendo monitoreos constantes de la actividad del mar. Se recomienda a las comunidades costeras seguir las recomendaciones que se hagan durante este fenómeno, con el fin de prevenir afectaciones.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜