Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
Blog El Río

Piden tomar medidas preventivas por incremento del nivel del mar en el Pacífico

En los próximos días se registrará un aumento de la marea en varias zonas del Pacífico, por lo que podrían presentarse inundaciones o afectaciones a embarcaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
30 de enero de 2026 - 10:43 p. m.
Bahía Solano será uno de los puntos afectados por este fenómeno que incrementa el nivel del mar.
Bahía Solano será uno de los puntos afectados por este fenómeno que incrementa el nivel del mar.
Foto: Sergio Silva Numa
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Dirección General Marítima (DIMAR) informó que durante los próximos días se presentará un fenómeno conocido como marea de sizigia, por el cual se espera un incremento en el nivel del mar en las zonas costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

El fenómeno se registrará entre el 31 de enero y el 9 de febrero, teniendo su punto máximo durante la tarde del miércoles 4 de febrero. “Este comportamiento del mar se debe a la fase de luna llena, la cual genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja, caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar”, explicó la Dimar en el documento.

Vínculos relacionados

Al parecer, corales también duermen, a pesar de no tener sistema nervioso
Este proyecto era vital para estudiar el océano; ahora busca hacer minería en el mar

De acuerdo con la entidad, podrían presentarse mareas altas y una mayor intensidad en las corrientes, una mezcla que afectaría algunos puntos del litoral Pacífico, en los que hay riesgo de inundaciones. Las zonas son “especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco”.

El 4 de febrero, cuando se alcance el punto máximo de este fenómeno, se espera que la marea llegue también a sus máximos en esos tres puntos:

En Bahía Solano se espera una altura máxima de 3,85 metros, que se daría sobre las 5:37 p.m. Mientras tanto, en Buenaventura se esperan alturas de hasta 4,64 metros, punto al que llegarían sobre las 6:29 p.m. Finalmente, en Tumaco el oleaje alcanzaría los 3,78 metros a las 5:46 p.m.

Además de los riesgos de inundación, la Dimar advirtió que también podrían afectarse embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y algunas actividades turísticas realizadas en estas zonas.

“Por lo anterior, se recomienda a las comunidades costeras, al gremio marítimo —incluyendo marinas—, a las sociedades portuarias, a los pescadores artesanales, comerciantes y turistas, extremar las medidas de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades, con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar", concluyó la Dimar en el comunicado.

Durante los días en los que habrá marea de sizigia las autoridades costeras continuarán haciendo monitoreos constantes de la actividad del mar. Se recomienda a las comunidades costeras seguir las recomendaciones que se hagan durante este fenómeno, con el fin de prevenir afectaciones.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Ambiente

Dimar

Pacífico

Marea de sizigia

Incremento del nivel del mar

Riesgo de inundaciones

Luna llena

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.