Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente

Buque encallado en playa Los Cocos, de Santa Marta, no presenta riesgo ambiental: DADSA

El buque, que se utiliza para transportar hidrocarburos, está cerca de completar un día encallado en una playa de la ciudad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
04 de febrero de 2026 - 01:19 a. m.
El mar de leva arrastró el buque a la playa Cocos.
El mar de leva arrastró el buque a la playa Cocos.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El fuerte viento y oleaje que se ha registrado en los últimos días en Santa Marta provocó que un buque utilizado para transportar hidrocarburos quedara encallado en la playa Los Cocos, en la noche del lunes, 2 de febrero. Diferentes personas alertaron de un posible daño ambiental por esta situación, pero las autoridades locales explicaron que el buque no representa ningún riesgo.

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que el hecho se habría presentado por las condiciones meteorológicas adversas. Según el reporte del capitán de la embarcación, la motonave no contaba con la potencia suficiente para salir del área debido a la corriente.

(Lea también: ¿Por qué han aumentado las lluvias estos días? Esto explica el Ideam)

Sobre el riesgo ambiental, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) de Santa Marta, Paola Gómez Bolaño, informó que el buque tiene seis semanas sin transportar hidrocarburos. “Estaba desocupado y muestra de eso es que en las fotos se ve la parte roja del buque. Si estuviera lleno esa parte estaría por debajo del agua”, afirmó.

El Ministerio de Ambiente confirmó la información. En sus redes sociales escribió: “En verificación con el DADSA, Dimar y la Armada, se comprobó que este buque no se encuentra cargado de combustible y no presenta un mayor riesgo ambiental”.

Sobre el buque, las autoridades confirmaron que tiene matrícula nacional. “No debe cumplir con la reglamentación internacional de doble casco porque solo transporta hidrocarburos dentro de la bahía de Santa Marta”, dijo la directora del DADSA.

Hasta las 8 de la noche del martes, 3 de febrero, el buque no había sido desencallado. El Capitán de Fragata Julio César Monroy Silvera, Capitán de Puerto de Santa Marta, dijo que la situación está siendo controlada.

(Lea: Tras años de espera, Minambiente adopta Plan de Manejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta)

Lluvias en Santa Marta

La Alcaldía Distrital, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (OGRICC), declaró alerta roja por posibles crecientes súbitas en los ríos Piedras, Manzanares, Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y sus afluentes. En la capital de Magdalena las lluvias completaron 36 horas y provocaron inundaciones y deslizamientos que dejaron dos personas muertas en el sector de Gaira.

De acuerdo con las autoridades, el frente frío que se presenta en el país ha generado fuertes vientos y olas que han superado los cuatro metros de altura. Este es un fenómeno que se presenta cuando chocan dos masas de aire: una cálida y otra fría. Lo que genera esta situación es un cambio en la dirección de los vientos, y la temperatura del aire tiende a decaer. Esto se puede presentar durante cinco y siete días.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

buque santa marta

lluvias en santa marta

Santa Marta

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

DIMAR

DADSA

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.