¿Qué es el dragón azul, la especie por la que han cerrado playas a bañistas en España?

Un pequeño molusco, que no llega a medir más de cuatro centímetros, ha generado el cierre de algunas playas a bañistas en España durante los últimos días. Se llama dragón azul (Glaucus atlanticus, por su nombre científico) y es una especie que se ha registrado durante años en las aguas de la Península Ibérica.

Suele vivir en la superficie y, arrastrado por las corrientes oceánicas, llega a las zonas costeras llamando la atención por su color azul y sus pequeños tentáculos.

De acuerdo con el diario El País, de España, varios puntos de baño en las playas de Alicante, Línea de la Concepción y Lanzarote han terminado cerrados debido a la presencia de algunos individuos de este molusco.

La razón es que se cree que la mordedura de esta especie, a pesar de su tamaño, puede causar irritación y otras afectaciones en la piel de las personas. La falta de certeza a si esto ocurre o no es que hay muy poca información científica sobre estos animales.

Un artículo publicado en 2024 en Thalassas, revista internacional de ciencias marinas, lo incluye dentro de una lista de moluscos catalogados como “enemigos venenosos” que se reportaron en África, a pesar de no ser nativos de estas aguas.

Se cree que el cambio climático ha cambiado la distribución de estos moluscos, llevándolos a otras costas. La razón por la que se supone “venenoso” es porque el dragón azul se alimenta de algunas especies de medusas, como la Velella velella o medusa velero.

Estas medusas son conocidas por contener toxinas que, al contacto con la piel de las personas, causan reacciones en la piel y, en algunos casos excepcionales, causar riesgos para el sistema nervioso.

Como se alimentan de estas y usan sus toxinas como mecanismo de defensa, las mordeduras del dragón azul pueden generar dicha reacción. Sin embargo, algunos científicos consultados por El País indicaron a ese medio que se trataría de lesiones leves.

Además, señalaron que cerrar las playas ante la presencia de unos pocos individuos podría ser “una sobrerreacción”, teniendo en cuenta que no existe evidencia de que las lesiones causadas por el dragón azul representen un riesgo para las personas.

