¿Qué hay detrás de los “ataques” de orcas a embarcaciones en Portugal y España?

Imágenes obtenidas por el equipo de investigadores de distintas interacciones de las orcas ibéricas con su embarcación. Foto: Tomada del estudio de Castro et al (2026).

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Desde hace seis años, los medios de comunicación vienen reportando “ataques” de varias orcas de la subpoblación ibérica (Orcinus orca) a diferentes embarcaciones de distintos tamaños frente a las costas de Portugal y España.

Hace solo unos días, por ejemplo, el medio portugués The Portugal News reportó el hundimiento de un velero a 90 kilómetros al suroeste de Peniche, un municipio en el centro-occidente del país. Dos adultos y tres niños tuvieron que ser evacuados luego de que una orca embistiera la embarcación en la que se movilizaban.

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En España, mientras tanto, el ataque con escopeta que ha sufrido Toñi, una de las orcas con mayor edad en la península, despertó el rechazo de la población. Al tiempo que la Fiscalía de Medio Ambiente y la Guardia Civil adelantan las investigaciones, organizaciones no descartan que los miembros de una embarcación de bandera española le hubiesen disparado por miedo a que esta colisionara con ellos.

A lo largo de estos años, en medios de comunicación y redes sociales han circulado distintas hipótesis sobre por qué las orcas ibéricas atacan las embarcaciones. Entre ellas, se encuentra la idea de que estos cetáceos se están vengando por ataques o cazas realizados por humanos en el pasado.

“Esta idea de comportamiento vengativo es absolutamente ridícula”, le dijo Jared Towers, científico especializado en orcas de Bay Cetology, una organización canadiense, a Science.

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Hace unas semanas, un grupo de investigadores de la Asociación de Investigación del Medio Marino (AIMM) de Portugal publicaron un estudio en el que analizaron siete interacciones de orcas en los últimos ocho años.

Durante el transcurso de ese tiempo, los investigadores, junto a un equipo de estudiantes voluntarios, se ubicaron a 25 millas náuticas de la costa sur de Portugal. A bordo de una embarcación de 6,7 metros, el equipo de trabajo tomó distintos datos de las orcas y, en varias oportunidades, lograron grabar bajo el agua los momentos previos a la interacción de los animales.

En los resultados de su trabajo, que fueron publicados en la revista Marine Mammal Science, los científicos señalan que “la intensidad de estas interacciones varió desde un ligero contacto con el casco hasta maniobras enérgicas que implicaron cambios de dirección, giros e incluso la inclinación del buque, lo que sugiere un continuo de intensidad conductual, desde expresiones exploratorias hasta otras más agresivas, observadas en los distintos encuentros”.

Aunque en varios eventos los investigadores notaron exhibiciones como explosiones de burbujas y apertura de la boca, lo que denota comportamientos relacionados con la agresión, también identificaron comportamientos que pueden indicar curiosidad.

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Por eso, según le dijo a Science Joana Castro, ecóloga de la AIMM e investigadora principal del reciente estudio, si bien algunos comportamientos podrían asociarse a agresión, el resto parecen encajar mejor con la idea de que los animales estaban jugando.

Si bien los científicos aseguran que no existe una única explicación para esta serie de comportamientos, emitieron una serie de recomendaciones para las tripulaciones, mientras las investigaciones continúan.

Al menos para las embarcaciones semirrígidas, la recomendación es aumentar la velocidad y alejarse del grupo. A nivel general, concluyeron los científicos, la principal medida de mitigación consiste en evitar de forma proactiva las zonas de más alta concentración de orcas.

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