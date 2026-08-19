Gobierno da un giro al proyecto de AngloGold Ashanti en Jericó: podrá explorar hasta 2027

El área de influencia incluye la cabecera de Jericó, el corregimiento de Palocabildo y las veredas Quebradona, Vallecitos, La Soledad, entre otras. Foto: Cortesía.

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La Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció que autorizó en las últimas horas la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona, de la compañía AngloGold Ashanti en Jericó (Antioquia), que ahora podrá extenderse hasta el 8 de diciembre de 2027.

La decisión permite que continúen las actividades previstas durante esta fase del proyecto, ubicado en los municipios de Jericó y Támesis, en Antioquia, mientras la empresa avanza en los estudios necesarios para conocer con mayor detalle las características del territorio y del recurso que pretende desarrollar. Según informó la ANM este miércoles, la decisión se tomó después de una revisión integral de la información técnica y jurídica relacionada con el proyecto. De acuerdo con la entidad, todavía es necesario realizar actividades de exploración para completar la información requerida y definir los siguientes pasos.

Durante el periodo prorrogado, AngloGold Ashanti deberá avanzar en estudios geológicos, ambientales y relacionados con el recurso hídrico, además de otros análisis especializados. La información que resulte de estos trabajos deberá permitir profundizar en el conocimiento del área donde se desarrolla el proyecto y aportar elementos para las decisiones posteriores. La ANM también estableció que la compañía deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis.

El propósito, según informó la entidad en su comunicado de prensa, es fortalecer el diálogo con los habitantes de estos municipios, mantenerlos informados y acompañar el desarrollo de las actividades que se adelanten en el territorio. La Agencia Nacional de Minería (ANM) señaló que continuará haciendo seguimiento al proyecto para verificar que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas durante esta etapa.

La decisión representa un giro frente a lo ocurrido a finales de 2025, durante el Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro. En diciembre de ese año, la misma Agencia Nacional de Minería había negado la solicitud de prórroga del título minero de Quebradona, después de señalar que la empresa no había avanzado en la obtención de la viabilidad ambiental y que existían debilidades en su relacionamiento con las comunidades. En ese momento, además, la ANM había señalado que aquella era la cuarta y última prórroga que podía solicitar la empresa para continuar con la exploración. La entidad también indicó que estaba pendiente la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Ocho meses después de eso, la ANM cambia de decisión. “Esta decisión se enmarca en el propósito de la nueva administración de fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero. Para la ANM, el trabajo coordinado con el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos responsables, generar empleo, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país”, dice ahora la ANM.

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