Un video para contemplar la larga travesía de las tortugas marinas por el planeta

Imagen de una tortuga boba ("Caretta caretta"). Foto: Nataša Stuper - Wikimedia - Creative Commons

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Quien haya tenido la oportunidad de ver a una tortuga marina bajo el agua, sabe que es un momento único. En Colombia, al menos, no siempre es fácil ver a estos animales que cada vez están más amenazados por la degradación de su hábitat y las técnicas de pesca que las capturan incidentalmente.

Como indica la National Oceanic and Atmospheric Administration Home (NOAA) de Estados Unidos, se trata de un problema global, causado, principalmente, por prácticas que usan redes de arrastre.

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Para recordar lo valiosas que son para los ecosistemas marinos, hace un par de días se conmemoró el Día Mundial de la Tortuga Marina. Como detallamos en este artículo, se trata de animales muy particulares que pueden recorrer enormes distancias: pueden nacer en una playa de Costa Rica, alimentarse frente a las costas de Colombia y recorrer miles de kilómetros hasta las aguas de Chile.

En el caso de la Caretta caretta, también conocida como tortuga boba por el gran tamaño de su cabeza, sus ejemplares son capaces de nadar 13.800 kilómetros de distancia. Algunas crías que nacieron en en playas de Japón y Australia, y que han sido rastreadas por científicos, han atravesado todo el Pacífico para alimentarse frente a las costas de Baja California, México, Perú y Chile.

“Pasan muchos años (posiblemente hasta 20) creciendo hasta alcanzar la madurez y luego migran de regreso a las playas donde nacieron en el Pacífico occidental para aparearse, anidar y vivir el resto de sus vidas”, recuerda la NOAA.

De hecho, se encuentran en todo el mundo, principalmente en las regiones subtropicales y templadas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y en el mar Mediterráneo. También en Colombia, por supuesto, donde es conocida como tortuga carey. Mientras que en el mundo está clasificada como una especie en estado vulnerable, dice el Invemar, en nuestro país se encuentra en Peligro Crítico.

Para que todos comprendamos mejor esas largas distancias que recorren, la NOAA publicó esta semana un breve video en sus redes sociales en el que muestran, con base en datos que han recopilado de tortugas monitoreadas, una de esas migraciones que hacen las Caretta caretta.

Aquí puede verlo:

Como señaló la agencia, no es un camino por el que avancen a la ligera. “Siguen una estrecha banda de niveles ideales de clorofila y calor, que se extiende a través del Pacífico y se mueve de norte a sur con las estaciones”.

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