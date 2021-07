Cada vez serán más probables las olas de calor extremas

Hace unas semanas en algunas ciudades de Canadá y Estados Unidos se registraron temperaturas récord, una ola de calor que provocó la muerte de más de 400 personas. Estos eventos, conocidos como olas de calor “récord”, serán mucho más probables en el futuro, así lo señaló una nueva investigación publicada en la revista Nature Climate Change. (Lea: Cambio climático hizo que ola de calor de Norteamérica sea 150 veces más probable)

De acuerdo con la investigación, las regiones densamente pobladas de América del Norte, Europa y China son los lugares donde son más probable para que ocurrieran los extremos récord. “Algunas ubicaciones en el centro del norte de América tienen temperaturas 18 ° C más altas que el promedio”, señala el documento.

Para este estudio, los investigadores emplearon un modelado informático en el que buscaron, por primera vez, los márgenes más altos por los cuales se podrían romper los récords de temperaturas en una ola de calor durante una semana. “Las olas de calor que podrían romper récords del pasado en aproximadamente 5 ° C serían de dos a siete veces más probables en las próximas tres décadas y de tres a 21 veces más probables entre 2051 y 2080″, dice el estudio.

Los expertos advierten que este panorama podría cambiar siempre y cuando las emisiones de carbono se redujeran de inmediato, ya que estas olas de calor no podrían ser posibles si no fuera por el cambio climático. Y aunque realizaron un escenario en el que las emisiones no se reducían, los expertos señalaron que sería poco probable, principalmente ahora que se están tomando tantas medidas. (Puede leer: Expertos del IPCC se reúnen mientras se multiplican los efectos climáticos)

Erich Fischer, de ETH Zurich en Suiza y quien se encargó de la dirección del estudio, le dijo a The Guardian que “la vulnerabilidad de América del Norte, Europa y China fue sorprendente. Aquí vemos los saltos más grandes en eventos que rompen récords (...) Muchos lugares no han visto nada parecido a lo que es posible, incluso en las condiciones actuales, porque solo mirar el registro pasado es realmente peligroso”.

Además de ser más frecuentes, el estudio encontró que estos eventos podrían presentarse en ráfagas bruscas. “Los extremos que rompen récords son [actualmente] muy raros, pero su probabilidad esperada aumenta rápidamente en las próximas tres décadas”, concluye la investigación.

Para evitar que el número de víctimas mortales por estos eventos sigan en aumento, los expertos advierten que es necesario prepararse para estos eventos y tomar las medidas necesarias. (Le puede interesar: Actividades humanas contribuyeron a la gravedad de eventos climáticos extremos)