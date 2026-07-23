Cámaras trampa captan a un puma y un yaguarundí en el Parque Nacional Natural Tinigua

Imagen de referencia. El Puma concolor es una de las especies de grandes félidos que habitan en los ecosistemas colombianos. Foto: Arley Sarmiento

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Utilizando cámaras trampa para el monitoreo de fauna, funcionarios de Parques Nacionales Naturales reportaron el avistamiento de un puma (Puma concolor) y un yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) al interior del PNN Tinigua. Las imágenes, compartidas en las redes sociales de Parques Nacionales, muestran a los animales en una zona boscosa de esta área protegida.

“Las cámaras trampa instaladas por nuestros guardaparques registraron la presencia de un Puma concolor y un yaguarundí en los corredores biológicos del parque, una evidencia del buen estado de conservación de sus ecosistemas”, señalaron en la publicación.

Este tipo de animales, depredadores de los ecosistemas amazónicos, andinos y de la Orinoquía, requieren de una amplia disponibilidad de presas para su alimentación. Además, son sensibles a la perturbación de ecosistemas y a la presencia humana. Su avistamiento indica una buena conservación del área en la que se encuentran.

“Estos registros confirman la importancia de Tinigua como el último corredor biológico que conecta la Amazonia, la Orinoquía y los Andes colombianos, permitiendo que especies, bosques y procesos ecológicos permanezcan conectados”, indicó Parques Nacionales.

El Parque Nacional Natural Tinigua fue declarado como área protegida de Colombia en 1989 y se encuentra en Meta, cerca de otras áreas protegidas, como la Sierra de la Macarena y el páramo de Sumapaz. Aunque originalmente contaba con cerca de 210.000 hectáreas de bosque bien conservadas, hoy enfrenta varias amenazas.

Como contamos en un artículo publicado en abril, se estima que ya se ha deforestado un 40 % de la cobertura de bosque en las últimas tres décadas. Tinigua es, de hecho, el Parque Nacional más deforestado del país y el segundo con más cabezas de ganado reportadas ante el Instituto Colombiano Agropecuario, con 56.000.

Al interior de esta área protegida hay ganadería, vías que se han abierto paso ilegalmente y grandes praderas que antes eran bosque. El parque no solo alberga ecosistemas clave, sino que es crucial para la conectividad con las áreas protegidas vecinas.

Con el avistamiento de estas especies, Parques Nacionales destacó la importancia de conservar estos ecosistemas y proteger a Tinigua de las amenazas que hoy lo tienen como el parque más deforestado del país.

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