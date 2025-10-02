Cambio en Minambiente: se va el viceministro Mauricio Cabrera y llega Edith Bastidas

Mauricio Cabrera y Edith Bastidas, nueva viceministra. Foto: Tomadas de Minambiente

En horas de la noche de este 1 de octubre, el Ministerio de Ambiente anunció, a través de un comunicado, que hay una nueva viceministra de Políticas y Normalización Ambiental: Edith Bastidas Calderón.

El cargo, hasta ahora, lo había ocupado Mauricio Cabrera, un geólogo con una amplia experiencia en el sector ambiental: previo a ocupar ese puesto, había asesorado a diferentes entidades del Gobierno en políticas y gestión ambiental. También había sido coordinador de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad.

Edith Bastidas Calderón, por su parte, es abogada y especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario. Tiene una maestría en Estudios Políticos y es candidata a Doctorado en Derecho. Pertenece al Pueblo de los Pastos (Nariño) y para el Ministerio de Ambiente, es una designación que “marca el regreso de una mujer indígena a un cargo de alto nivel” en esa cartera.

Anteriormente, Lena Estrada (del pueblo Uitoto Minɨka) había ocupado el cargo de ministra, aunque tan solo duró 5 meses y su gestión recibió varias críticas.

La nueva viceministra, señala el Minambiente en un comunicado, ocupó, previamente, el cargo de Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Nariño. Allí, añade, “lideró proyectos de restauración, pagos por servicios ambientales, estufas ecoeficientes, protección y bienestar animal, y posicionó al departamento en la COP16 de Biodiversidad”.

Además, ha trabajado con organizaciones indígenas, entidades estatales, organismos de Naciones Unidas y fondos internacionales de cooperación. Así mismo, “fue consultora del Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y, actualmente integra el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad".

“Trabajaré para que las políticas ambientales de Colombia integren la ciencia, el conocimiento tradicional y la voz de las comunidades”, aseguró Bastidas. “Este nombramiento reafirma que las mujeres indígenas tenemos mucho que aportar en la construcción de un país ambientalmente sostenible, justo e inclusivo”.

