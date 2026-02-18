CAR denuncia que funcionarios fueron amenazados con disparos en Cundinamarca

Un de las especies protegida en esta zona es el oso andino. Foto: Diegotellezph

El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, alertó sobre denuncias contra funcionarios de la entidad dedicados a la protección del oso andino y otras especies en el departamento.

“Con profundo pesar debo informar a la opinión pública que funcionarios de la CAR han sido objeto de amenazas, de agresiones y de disparos en la vereda Suatama, en el municipio de Villapinzón”, informó Ballesteros, en un video publicado en redes sociales.

Los hechos, según describió el director de la CAR, ocurrieron en medio de labores de protección de fauna silvestre. En un video compartido por la entidad sobre este suceso, se escuchan una serie de disparos en una zona rural del municipio de Villapinzón.

Además, Ballesteros aseguró que tanto los funcionarios como la entidad han sido objeto de intimidaciones por parte de un concejal de Villapinzón. Por estos hechos, el director de la CAR anunció que se interpusieron denuncias ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue los señalamientos.

“Los funcionarios públicos están obligados a respaldar la labor de las autoridades ambientales, por lo que pedimos ese respeto. Agradecemos a la comunidad su colaboración y apoyo en la tarea que tenemos de proteger la fauna silvestre”, indicó Ballesteros.

El oso andino, también conocido como oso de anteojos por las manchas blancas que enmarcan sus ojos y que contrastan con su pelaje oscuro, es uno de los mamíferos nativos más emblemáticos de Colombia y de Suramérica. Se trata de la única especie de oso endémica de América del Sur, sin embargo, está catalogada como “vulnerable” a extinguirse según el Ministerio de Ambiente y la IUCN, debido principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, así como a la cacería ocasional que enfrenta, en ocasiones, en medio de conflictos con comunidades locales.

Los avistamientos de estos osos, que miden en promedio entre 1,30 y 1,90 metros de alto, y pesan entre 80 y 125 kilogramos, se dan principalmente en la cordillera de los Andes, en particular en las partes altas de los bosques y en los páramos. Su presencia en los ecosistemas es fundamental, pues este mamífero dispersa semillas al comer frutas u otro tipo de vegetación y, para algunos expertos, es un “guardián del agua” pues su interacción con los ecosistemas contribuye a mantener los ciclos hídricos.

