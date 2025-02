Carlos Carrillo, director de la UNGRD, presentó su renuncia protocolaria

Aunque se trata de una crisis “autoinfligida, un tiro que nos dimos en el pie” y aseguró que “esto no debió pasar, fue temerario abrir esa caja de pandora en televisión nacional (...)”, para Carrillo es importante que se presenten las renuncias protocolarias. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Mientras en la Casa de Nariño el presidente de la República Gustavo Petro y gran parte de los altos funcionarios del Gobierno Nacional seguían reunidos en el consejo de ministros, que fue transmitido en vivo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunciaba a través de su cuenta en X (antes Twitter), que presentaría la renuncia protocolaria.

“Creo que es menester de todo el Gabinete y de todo el alto gobierno presentar sin demora la renuncia protocolaria. Quienes no hemos sido electos, no podemos aferrarnos a las dignidades, el mínimo gesto de agradecimiento es no amarrarle las manos al Presidente”, escribió Carrillo, y agregó que ponía su cargo a disposición.

Esta mañana, en diálogo con Noticias Caracol, Carrillo aseguró que, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte del presidente Petro. El director de la UNGRD, al igual que algunos ministros y directores, cuestionó la decisión de que el consejo de ministros se transmitiera en vivo.

Para Carrillo, aunque se trata de una crisis “autoinfligida, un tiro que nos dimos en el pie” y aseguró que “esto no debió pasar, fue temerario abrir esa caja de pandora en televisión nacional (...)”, es importante que se presenten las renuncias protocolarias.

Carrillo fue de los primeros funcionarios en hablar de esta opción. En la mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó, a través de su cuenta en X que, “tras el episodio de ayer, es insostenible el gabinete cómo está conformado hoy”. En ese sentido, le propuso a los ministros presentar su renuncia protocolaria para que el presidente pueda hacer los cambios que considere de cara al año y medio de gobierno que le queda.

Ante la inquietud de por qué no presentó su renuncia irrevocable, como sí lo hizo Jorge Rojas, recién posesionado como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carrillo le respondió al noticiero que es consciente de que volver a cambiar la dirección de la UNGRD “tendría unas consecuencias bastante graves para la entidad y para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el traumatismo sería muy grande”.

Cabe recordar que Carrillo llegó a la UNGRD el 11 de marzo del año pasado, tras los numerosos escándalos de corrupción que relacionaban al anterior director de la Unidad, Olmedo López, y a la misma entidad.

A lo largo de estos meses, en reiteradas oportunidades, Carrillo ha hecho distintos llamados al Gobierno Nacional para que aumenten el presupuesto de la entidad, pues ha manifestado que el dinero con el que cuenta la Unidad es insuficiente para atender las diferentes emergencias que se han presentado por el fenómeno de El Niño (2024) y las temporadas de lluvias.

