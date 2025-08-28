Casi seis millones de niños en América Latina terminarán en la pobreza por el cambio climático

“Los niños, niñas y adolescentes sostienen el mayor peso del cambio climático", de acuerdo con el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes. Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que casi seis millones de niños, niñas y jóvenes de América Latina vivirán en la pobreza para 2023 por causa del cambio climático. El estudio presenta datos de 18 países como Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, México, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, entre otros.

“Los niños, niñas y adolescentes sostienen el mayor peso del cambio climático no solo porque sus cuerpos en desarrollo son más vulnerables a fenómenos extremos como ciclones u olas de calor, sino también porque estos eventos interrumpen los medios de vida de su familia y su educación”, afirmó el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes. El funcionario agregó que si estos jóvenes no cuentan con los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar su potencial, ni con sistemas adecuados de protección social, persistirán las inequidades en la región.

De acuerdo con el informe, aún en el escenario más optimista, en el que los gobiernos implementen medidas rápidas para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero, al menos 5.9 millones de personas menores de 25 años podrían estar en situación de pobreza para 2030. Esto se torna aún más preocupando teniendo en cuenta que, si los Estados ejercen muy pocas de sus acciones acordadas en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), o lo hacen demasiado tarde, la cifra podría triplicarse a 17,9 millones.

A ojos de UNICEF y CEPAL, el financiamiento climático no ha priorizado los servicios que requiere la infancia para su óptimo desarrollo cognitivo y físico, como los servicios de salud, nutrición, educación, agua y saneamiento. En América Latina y el Caribe, apenas el 3.4 % del total de los recursos se destinan a la niñez.

“Además, los recortes de fondos y reducción de ayuda para la cooperación coinciden con un momento de necesidad sin precedentes, en el que más que nunca millones de niños y jóvenes necesitan ese apoyo para mitigar el impacto desproporcionado del cambio climático en su desarrollo”, comunicó Naciones Unidas.

En medio de este panorama, las agencias autoras del informe recomiendan a los gobiernos de América Latina que tomen acciones para impulsar políticas no solo climáticas, sino también de protección de la infancia y juventudes.

Una de ellas sería aumentar la financiación climática para la infancia, con acciones dirigidas, en específico, a las necesidades de los niños a diferentes edades. El reporte también subraya que se debe fomentar políticas de protección social y de respuestas a emergencias que consideren las necesidades puntuales de cada contexto.

