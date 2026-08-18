Chocó tuvo cinco nuevos sismos de baja magnitud en la madrugada de este martes

El servicio Geológico Colombiano reportó cuatro sismos superficiales y de baja magnitud. Foto: Cortesía

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Chocó tuvo cinco nuevos sismos de baja magnitud entre la noche de este lunes 17 y la madrugada del martes 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

Estos nuevos eventos se dan en el marco de la atención y recuperación del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La información del SGC apunta a que el último movimiento fue sobre las 5:49 hora local. Tuvo una magnitud 3.4 y profundidad superficial, con epicentro en el Medio San Juan (Andagoya), Chocó.

Ya se había registrado un movimiento a las 03:42 hora local. La magnitud fue de 3.1 y una profundidad superficial en Istmina - Chocó.

Antes de ello se produjo otro evento el martes a las 11:56 p. m. también de profundidad superficial (menor a 30 km), en el Carmen del Darién (Curbaradó) en Chocó.

Minutos antes de dicho evento, tembló en el Medio San Juan (Andagoya), Chocó, con una profundidad superficial menor a 30 km. Sucedió a las 11:52 y tuvo una magnitud de 2.5.

Finalmente, a las 10:59 se presentó el primer movimiento sísmico de los cuatro, con epicentro en el Litoral de San Juan (Docordó) en Chocó. La magnitud fue de 3.0. y profundidad superficial.

Así va el reporte de fallecidos y daños tras el terremoto

Todavía se desconoce el impacto que pudo tener en el departamento del Chocó los cuatro movimientos sísmicos.

Hasta ahora, el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) establece que el sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó, deja 287 personas fallecidas, 4.147 heridas, 194 desaparecidas y 355 personas rescatadas, con corte al 16 de agosto de 2026, según Medicina Legal.

Vale aclarar que las cifras oficiales discrepan del registro de los 304 muertos que se conoce.

Son 15 departamentos y 472 municipios afectados; 120.671 familias y 185.996 personas afectadas. También hay 496 animales rescatados y 768 afectados.

En viviendas hay 127.608 averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados.

Finalmente, en cuanto a infraestructura y servicios, hay afectaciones en 304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios afectados, además de 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos.

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