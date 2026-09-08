Clima hoy en Colombia: es probable que se registren temperaturas por encima de lo normal

En Bogotá espera predominio de tiempo seco. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes, 8 de septiembre. Aunque se esperan lluvias en algunos sectores del país, en otros las temperaturas máximas, podrían registrar valores por encima de lo normal para la época, principalmente en amplios sectores de la región Caribe y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.

De acuerdo con la entidad, hay alerta roja durante las horas de la tarde en amplios sectores de las regiones Caribe e Insular, Pacífica y Amazonía, así como en algunas zonas del norte de la región Andina, por posibles casos de sensaciones térmicas “muy elevadas”.

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Por otro lado, hacia la región Orinoquía, Pacífica y Amazonía se esperan lluvias durante la tarde y noche.

Regionalmente, el Ideam pronostica que el clima estará así:

Caribe : se espera cielo ligeramente nublado, con posibles lluvias ligeras sobre áreas al sur de Córdoba, sur de Sucre, norte de Magdalena, centro de Atlántico y sur de Bolívar, especialmente en la tarde y noche. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina : se espera cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco.

Pacífica : es posible que se registren condiciones entre ligeras a mayormente nubosas, con lluvias ligeras a moderadas en Chocó, occidente del Valle del Cauca, occidente del Cauca, occidente de Nariño. Las lluvias más fuertes se esperan en sectores del occidente en horas de la tarde y la noche.

Andina : en Antioquia, se prevén lluvias hacia el noroccidente y norte durante la tarde y noche. En Santander, es posible que se registren precipitaciones ligeras durante la tarde. En Norte de Santander, el Ideam pronostica lluvias en sectores del norte y suroriente durante la tarde y noche. En Huila, son posibles lluvias ligeras en sectores del sur durante la mañana y tarde. En Boyacá, hacia el oriente durante la tarde; y en Cundinamarca, hacia el norte, se prevén lluvias ligeras durante la tarde.

Orinoquía : el pronóstico del Ideam prevé lluvias ligeras a moderadas a lo largo del día en amplios sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía y Meta.

Amazonía: en Caquetá, las precipitaciones más fuertes y persistentes se esperan durante la tarde y la noche; en Guaviare, se concentrarán durante la tarde y noche; en Vaupés, se prevén durante la tarde; y en Putumayo y el oriente de Amazonas, durante la mañana y la tarde.

Pronóstico del clima en Bogotá

En la capital del país se espera predominio de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado durante la mañana. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de lloviznas aisladas en el suroriente de la ciudad. La temperatura mínima estimada para Bogotá será cercana a los 8 °C.

Durante la tarde predominará el tiempo seco en gran parte de la capital. No obstante, podrían registrarse lloviznas o lluvias ligeras en sectores de San Cristóbal, Usme y Sumapaz. La temperatura máxima estimada para Bogotá será cercana a los 19 °C. En la noche, se estima predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado.

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