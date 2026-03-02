En estas regiones de Colombia se esperan lluvias para este lunes, 2 de marzo

En Bogotá se espera tiempo seco, aunque en algunas localidades lloverá en la tarde. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para empezar la semana, el Ideam ya emitió su boletín en el que indica en cuáles sectores de Colombia lloverá este lunes, 2 de marzo.

En el caso de Bogotá, dice el Instituto, se espera que haya precipitaciones en algunos sectores, especialmente en la tarde. Las localidades en las que los ciudadanos deben sacar el paraguas son Suba, Engativá, Barrios Unidos y Usaquén.

En el resto de localidades se espera que prevalezca el tiempo seco, tal y como sucederá en la mañana.

Durante la noche también habrá condiciones secas en gran parte de la capital, aunque se esperan algunas lluvias en Engativá y Suba.

¿En qué regiones lloverá en Colombia?

Según el pronóstico del Ideam, sí lloverá en varias regiones de Colombia. Se esperan, señala, precipitaciones entre ligeras a moderadas al sur de la región Caribe, al nororiente de la región Andina y al oriente y sur de la Amazonía.

Sin embargo, donde lloverá más es en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena, Córdoba, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Tolima, Vaupés y Amazonas.

Además, dice, “para estas zonas la probabilidad de descargas eléctricas es alta”.

Otro factor que está monitoreando la entidad es “la posible incidencia de humedad desde el Mar Caribe que, acompañado de fuertes, vientos podrían unirse a los sistemas convectivos y desplazar la precipitación al norte de Antioquia y suroccidente de Córdoba”.

Pronóstico el tiempo para las ciudades capitales

Barranquilla: según el Ideam, se “prevé una jornada con cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte del día”. La temperatura máxima será de 34 °C.

Cartagena: en la capital de Bolívar el cielo estará ligeramente nublado, con predominio de condiciones secas. La temperatura máxima será de 34 °C.

Medellín: en la capital antioqueña habrá predominio de tiempo seco y nubosidad entre parcial a completamente nublado. Es posible que haya lloviznas ligeras. La temperatura máxima será de 26°C.

Tunja: “Se estiman condiciones secas durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublad. La temperatura máxima será de 19 °C.

Bucaramanga: en la capital de Santander habrá nubosidad variada y predominio de tiempo seco, “con posibilidades de lluvias en las horas de la tarde”. La temperatura máxima será de 27 °C.

Cali: en la capital de Valle del Cauca, por otra parte, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias a lo largo del día. La temperatura máxima será de 29 °C.

