Coldplay se enfrenta a críticas ecologistas por su asociación con una refinería

El grupo musical Coldplay, reconocido por su compromiso con el medio ambiente, está siendo objeto de críticas ecologistas por un acuerdo con la empresa Neste, una refinería de petroleo finlandesa dedicada principalmente a la producción de combustibles para el transporte. La asociación fue anunciada por la compañía el pasado 5 de mayo como una unión hacia el objetivo de la banda de reducir las emisiones de CO2 de la gira Music Of The Spheres en un 50 %, la primera de la banda después de la pandemia.

“Como productor y proveedor líder de combustible de aviación sostenible y diésel renovable a nivel mundial, Neste se encuentra en una posición única para suministrar a Coldplay el volumen necesario de combustibles renovables, producidos a partir de materias primas 100 % renovables, como el aceite de cocina usado, para reducir las emisiones”, dice Neste en el comunicado público. Desde entonces las críticas no han parado.

La ONG ecologista Transport & Environment (T&E) le pidió a Coldplay que ponga fin a su asociación con la refinería de petróleo. “Esta es una empresa que está vinculada al tipo de deforestación que horrorizaría a Chris Martin y sus fans. No es demasiado tarde. Coldplay debería abandonar su asociación con Neste ahora y centrarse en soluciones verdaderamente limpias”, dijo Carlos Calvo Ambel, director sénior de T&E.

La ONG acusa a la empresa de ser opaca con la información sobre las materias primas que utilizan para crear biocombustibles. T&E califica como “dudoso” considerar el aceite de cocina usado como sostenible cuando la mayoría de los suministros de la Unión Europea son importaciones de países como Indonesia o China.

Como respuesta, la banda señaló que “cuando anunciamos esta gira, dijimos que haríamos todo lo posible para que fuera lo más sostenible y con un bajo impacto de carbono posible, pero que sería un trabajo en progreso. Eso sigue siendo cierto. No pretendemos haberlo hecho todo bien todavía”. En el comunicado, citado por el medio británico The Guardian, Coldplay dice haber recibido la garantía de Neste de que no utilizaría materiales vírgenes en la producción del combustible, especialmente aceite de palma.