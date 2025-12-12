Colombia adquirió un sistema para detectar tsunamis en tiempo real en la costa Pacífica

Esta tecnología permitirá confirmar en segundos si un sismo origina un tsunami. Foto: UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la compra de una boya oceánica 4G, un sistema de alerta temprana para tsunamis, que permitirá detectar en tiempo real estos fenómenos en la costa Pacífica colombiana. De acuerdo con la entidad, este es el primer sistema de alerta temprana para tsunamis en la historia del país y tuvo un valor que supera los $7.700 millones.

​​La boya funciona con sensores de presión de alta sensibilidad instalados en el fondo marino, “capaces de identificar alteraciones asociadas a un tsunami incluso cuando no son visibles en la superficie”, según la UNGRD. Esta información se utiliza para estimar con mayor exactitud la altura y el tiempo de llegada de las olas a las zonas costeras, “lo que mejora la capacidad del país para anticipar escenarios de riesgo y agilizar decisiones de evacuación”, agrega la entidad.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), el desarrollo de la tecnología DART de cuarta generación se inició en 2013 con el fin de pronosticar tsunamis en la zona de generación inmediata. “El DART 4G incorpora sensores avanzados, software actualizado y gestión de energía para detectar y medir tsunamis con mayor precisión que nunca”, explica la NOAA.

Antes de DART, agrega la NOAA, la fuente de un tsunami se basaba únicamente en datos sísmicos. Ahora, a medida que un tsunami se desplaza por el océano y pasa sobre un DART, el sistema informa las mediciones reales del tsunami a los Centros de Alerta. Estos datos del nivel del mar se utilizan para estimar las condiciones que generaron el tsunami, que generalmente diferentes de las que produjeron el sismo.

En el caso de Colombia, este sistema se integrará al Centro Nacional de Alerta por Tsunami (CNAT) de DIMAR, al Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami (SNDAT) y a los Centros de Alerta de Tsunamis del Pacífico, para garantizar un monitoreo continuo y coordinado de fenómenos marino- costeros que puedan impactar a las comunidades del litoral Pacífico.

“Esta boya permitirá saber en tiempo real, si un sismo genera un tsunami y activar alertas con mayor precisión y oportunidad. Es un paso histórico para proteger la vida en nuestro Pacífico”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

