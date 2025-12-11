Colombia aprueba oficialmente sus metas climáticas para 2035

Uno de los ocho principios rectores es el agua como eje de la vida y la justicia ambiental. Foto: Minambiente

El Ministerio de Ambiente, por medio de un comunicado, informó que Colombia aprobó oficialmente sus compromisos climáticos para 2025. Estas metas, también conocidas como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), indican las promesas del país en medio de la tarea mundial para mitigar el cambio climático, como parte del Acuerdo de París (firmado en 2015).

El documento, llamado ‘Transformaciones para la Vida’, fue aprobado en el marco de la XXI sesión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). De acuerdo con la cartera, esta actualización se basa en ocho principios rectores, como el agua como eje de la vida y la justicia ambiental; la transición energética justa sin combustibles fósiles; la Amazonía como corazón de la acción climática; o la soberanía alimentaria y la protección del suelo para la producción de alimentos.

Entre los compromisos que asumirá Colombia está la reducción de la contaminación y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), definiendo que para 2035 emitirá como máximo entre 155 y 161 millones de toneladas de CO₂. También se comprometió a disminuir el Carbono Negro, con una reducción prevista entre 6.130 y 8.873 toneladas (equivalente al 40 % frente a 2014).

En cuanto a la deforestación, señaló que bajará la tasa anual a un rango de 37.500 a 49.999 hectáreas para ese mismo año. Además, en el portafolio de reducción de emisiones se incluyeron acciones para impulsar la economía circular, la movilidad eléctrica, el reciclaje y aprovechamiento de residuos, el compostaje para siembras comunitarias y el fortalecimiento del transporte fluvial por el río Magdalena.

Otra de las apuestas del país es elaborar una ruta para la sustitución progresiva de combustibles fósiles y de sus subsidios. Sobre los medios de implementación, el ministerio señaló que tendrá en cuenta cuatro ejes: financiamiento climático, desarrollo y transferencia tecnológica, fortalecimiento de capacidades y transparencia climática.

Sin embargo, como lo contamos hace un par de meses, la principal duda de varios expertos se ha centrado en cómo se podrán cumplir estas metas. Iván Darío Valencia, Coordinador de Políticas en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), recordó que “en 2020 la CICC aprobó las NDC y las medidas de cada sector. Duque decidió el 51 %, pero los compromisos de implementación fueron puestos por cada ministerio”.

Además, como explicó en ese entonces María Alejandra Garzón, coordinadora técnica del Observatorio de Emisiones de Metano para América Latina y el Caribe (OEMLAC), “no existe esa transparencia de reportar este tipo emisiones en Colombia, lo que sigue siendo un vacío importante que en otros países, como Brasil, se ha podido subsanar”.

Sobre la transparencia y el monitoreo, el Gobierno busca potenciarlo a través del Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (SIIVRA) del Ideam y la plataforma Más Clima. El objetivo es hacer más regular el monitoreo y control de los compromisos climáticos que tiene el planeta.

Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), por su parte, aseguró que con esta aprobación, “Colombia avanza hacia una economía descarbonizada, con reglas claras para medir sus emisiones y con una hoja de ruta que une ciencia, naturaleza y justicia social”.

