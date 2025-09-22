Colombia anuncia cumbre para eliminar progresivamente los combustibles fósiles

Impulsar la transición energética implica diversificar la economía y apoyar a las comunidades dependientes de los combustibles fósiles. Foto: Getty Images - Getty Images

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará esta semana en Nueva York y en la que Gustavo Petro pronunciará su último discurso como presidente de Colombia, el país anunció que será sede de la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles en abril de 2026.

El Acuerdo de París, firmado en 2015, es el principal marco internacional para enfrentar el cambio climático y establece un objetivo de limitar el aumento de la temperatura global. Sin embargo, aunque los combustibles fósiles —como el carbón, el petróleo y el gas— son reconocidos como la principal causa de la crisis climática, el acuerdo no los menciona en ningún momento. Partiendo de esta idea, un grupo creciente de 16 países, muchos de ellos pequeñas naciones insulares altamente vulnerables al cambio climático, ha propuesto el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Este bloque incluye países como Vanuatu, Tuvalu, Tonga, Fiyi, Colombia, Pakistán y Bahamas, entre otros, y busca crear un marco que controle y limite la expansión de proyectos de combustibles fósiles.

El objetivo de este tratado es gestionar una transición global justa, pasando de la dependencia del carbón, el petróleo y el gas hacia energías renovables y abundantes. Los defensores del tratado argumentan que la crisis climática no solo amenaza al planeta, sino también vidas y medios de subsistencia, por lo que es urgente que los gobiernos actúen y se unan a este esfuerzo. Los países proponen entonces un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles como un mecanismo complementario al Acuerdo de París, centrado no solo en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en detener el suministro de combustibles fósiles y garantizar que la transición energética sea segura y equitativa.

“Colombia se enorgullece de ser sede de la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles en 2026. Esta reunión será un momento crucial para que el Sur Global lidere la transformación de nuestros sistemas energéticos y aborde las crisis interrelacionadas del clima y la justicia. Juntos, trazaremos un camino que priorice la vida, la equidad y la sostenibilidad sobre la destrucción y la desigualdad. Este es nuestro momento, nuestro mandato: construir un futuro más allá de los combustibles fósiles y garantizar una justicia reparadora para todos”, señaló Irene Vélez Torres, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

Minambiente plantea la conferencia como un espacio estratégico para el diálogo entre diversos actores, incluyendo gobiernos, científicos, pueblos indígenas y afrodescendientes, sociedad civil, industria y academia. Su objetivo es explorar caminos viables, justos y equitativos para una transición hacia una energía sostenible, diversificada y accesible.

Los detalles de la cumbre se presentarán en la COP30 de Belém, Brasil, la principal conferencia internacional sobre cambio climático, que se desarrollará a fines de 2025.

La propuesta se inspira en cumbres internacionales previas que condujeron a tratados exitosos, como el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales, la Convención sobre Municiones en Racimo y el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. La urgencia de la cumbre se refleja en el reciente Informe sobre la Brecha de Producción 2025, que advierte que la producción global de combustibles fósiles superará con creces los niveles compatibles con el Acuerdo de París, subrayando la necesidad de una transición rápida y global hacia energías limpias.

“Para naciones vulnerables como Vanuatu y otros Pequeños Estados Insulares, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles no es sólo un imperativo ambiental, sino también existencial. Esta conferencia representa un paso fundamental para forjar una hoja de ruta común, garantizando que ninguna comunidad o nación quede atrás mientras construimos un futuro resiliente y sostenible que proteja a nuestra gente, nuestras economías y nuestro planeta”, señaló Ralph Regenvanu, Ministro de Cambio Climático, Energía, Ambiente y Gestión de Desastres de Vanuatu.

