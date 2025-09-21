No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Minagricultura planea cambiar la frontera agrícola. Hay críticas en el sector ambiental

La cartera está preparando una resolución que busca ampliar el abanico de actividades campesinas permitidas en áreas protegidas. Sus planes han despertado preocupación en una parte del sector ambiental, que lo ven como una medida regresiva. ¿Qué está en juego?

Fernán Fortich
Fernán Fortich
22 de septiembre de 2025 - 12:16 a. m.
Para 2018, la frontera agrícola era de 40 millones de hectáreas, para 2024 esta representaba aproximadamente 43 millones de hectáreas.
Para 2018, la frontera agrícola era de 40 millones de hectáreas, para 2024 esta representaba aproximadamente 43 millones de hectáreas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Agricultura está preparando una resolución que flexibilizaría las reglas de la frontera agrícola en Colombia, ampliando el abanico de actividades campesinas permitidas en áreas protegidas como los páramos o las zonas de importancia ecológica. Sus planes han generado descuerdo en parte del sector ambiental, que lo ve como una decisión “regresiva”.

(Lea: Un nuevo cóndor de los Andes nació en...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

PremiumEE

frontera agrícola Colombia

frontera agrícola

Ministerio de Agricultura

Zonas protegidas

Agricultura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar