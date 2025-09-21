Minagricultura planea cambiar la frontera agrícola. Hay críticas en el sector ambiental

Para 2018, la frontera agrícola era de 40 millones de hectáreas, para 2024 esta representaba aproximadamente 43 millones de hectáreas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Agricultura está preparando una resolución que flexibilizaría las reglas de la frontera agrícola en Colombia, ampliando el abanico de actividades campesinas permitidas en áreas protegidas como los páramos o las zonas de importancia ecológica. Sus planes han generado descuerdo en parte del sector ambiental, que lo ve como una decisión “regresiva”.

