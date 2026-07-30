¿Cómo se calcula el Día del Sobregiro de la Tierra y por qué cae el 30 de julio de 2026?

La minería de carbón libera grandes cantidades de polvo de carbón, contaminando el aire. Foto: Archivo Particular

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Este jueves, 30 de julio, se conmemora el Día del Sobregiro de la Tierra de 2026, la fecha en la que la demanda de recursos de la humanidad supera la capacidad de los ecosistemas para regenerarlos en un año.

Esta fecha es calculada por la organización Global Footprint Network, que estima que actualmente en el mundo se están consumiendo los recursos naturales un 73 % más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarlos, lo que equivale a vivir de 1,73 Tierras.

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Existe una variedad de factores que contribuyen a este sobregiro, como los carros, las centrales eléctricas y las fábricas, que emiten más CO₂ del que la biosfera puede absorber, la deforestación y, entre otros, el consumo de agua dulce a un mayor ritmo del que se puede reponer.

Según se precisó, esta fecha llegó ocho días más tarde que en el año anterior. Sin embargo, según la organización, esto se debió al ajuste de la metodología más que a una reducción de la demanda de recursos naturales.

“Una revisión al alza de la capacidad del océano para absorber carbono, junto con pequeños ajustes, ha retrasado la fecha ocho días. El aumento real del exceso de consumo durante el último año la ha adelantado dos días. El resultado neto es que se produce seis días más tarde que en 2025. Según un conjunto de datos coherente, el exceso de consumo de este año es el mayor jamás registrado”, se lee en un comunicado de Global Footprint Network.

A continuación puede ver esta representación de cómo han variado las fechas del Día del Sobregiro de la Tierra a lo largo del tiempo.

La organización también calcula en qué fecha caería el Día del Sobregiro de la Tierra si toda la población mundial viviera con los niveles de consumo de un determinado país. En el caso de Colombia, esta fecha caería el 1.° de octubre de 2026. Para ponerlo en perspectiva, para países como Catar, esta fecha llegaría el 4 de febrero, mientras que para Honduras sería el 27 de noviembre.

Precisamente para ver esas perspectivas nacionales, la Global Footprint Network publicó un informe en el que resalta que casi ningún gobierno nacional considera la seguridad de los recursos como un elemento central de su planificación económica.

“Este análisis aplicó un marco de evaluación a cuatro de los principales modelos de lenguaje a gran escala, y los resultados se contrastaron con documentos de política publicados. Con esta investigación, Global Footprint Network y Greenings identificaron qué países reconocen el ”sobregiro" como una amenaza económica y hasta qué punto sus políticas se preparan realmente para afrontarlo”, indicó la organización.

Entre las conclusiones del informe está que la mayoría de los países tratan la sostenibilidad como una cuestión secundaria, en lugar de como un riesgo estructural para el crecimiento, la estabilidad fiscal y la competitividad a largo plazo, y que ningún país vincula plenamente la planificación económica con los límites de los recursos físicos.

“El sobreconsumo no es un problema medioambiental lejano. Ya está teniendo repercusiones económicas”, afirma, a través de un comunicado, David Lin, uno de los autores principales del estudio y científico jefe de Global Footprint Network. “Los países que se preparen para un futuro con recursos limitados serán los que estén mejor posicionados para afrontarlo. En estos momentos, casi ninguno lo está”.

A través de este enlace puede leer el informe completo.

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