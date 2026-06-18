Con 194 años, esta tortuga entra a un selecto grupo de los Récords Guinness

Imagen de la tortuga Jonathan junto al nuevo reconocimiento de los Récords Guinnes. Foto: Tomada de sainthelena.gov.sh

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En la Isla de Santa Elena, ubicada a casi 1.950 kilómetros de distancia de la costa de Angola, en África, la tortuga Jonathan es toda una celebridad. Seguro, no hay un poblador que no sepa de su existencia: no es fácil ignorar a un reptil que tiene 194 años y está considerado como el animal terrestre vivo más viejo del mundo.

“Es un residente muy querido en la isla”, indicó hace un par de días el Gobierno de Santa Elena en un comunicado.

En ese documento también dio a conocer a los ciudadanos de la isla una noticia excepcional: Jonathan, que actualmente vive en la residencia oficial del Gobernador, acaba de ser reconocido con un galardón que muy pocos han recibido: ahora es un “Ícono” de los Récords Guinness.

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Ese reconocimiento, como señala el Gobierno de Santa Elena, únicamente se les da los récords que han alcanzado un reconocimiento y una importancia internacional excepcionales.

Entre ellos está, por ejemplo, la astronauta Christina Koch, que ha batido varios récords en el espacio: desde tiempos prolongados en caminatas espaciales hasta ser la primera mujer en visitar la Luna, cuando fue, a principios de abril, en la misión Artemis II de la NASA.

También se encuentra Hari Budha Magar, un reconocido escalador de Nepal que se convirtió en el primer ser humano en subir las llamadas “Siete cumbres” con sus dos piernas amputadas.

En el caso de la tortuga Jonathan, los Récords Guinness señalan que es un “extraordinario ejemplar de tortuga gigante de Seychelles (Aldabrachelys gigantea Hololissa), que nació alrededor de 1832, lo que lo convierte en la tortuga/quelonio más longevo jamás registrado. Y por si fuera poco, también es el animal terrestre más antiguo conocido, anterior incluso a la época victoriana, al Tower Bridge de Londres y a la Torre Eiffel de París".

“El reconocimiento a Jonathan”, señaló, por su parte la Gobernación de Santa Elena en un comunicado, “atrae una bienvenida atención internacional hacia Santa Elena. Como símbolo viviente de resiliencia, ha sido una figura constante en la historia de nuestra isla, presenciando la llegada de los automóviles, la electricidad, la televisión, la telefonía móvil y la conectividad a internet

Para el Gobernador Nigel Phillips, es un animal que “durante generaciones, ha sido considerado un ícono local, profundamente arraigado en la identidad y la memoria colectiva de la isla”.

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