Con huracán y una nueva onda tropical: así será el clima la última semana de octubre

Llegó la última semana de octubre y con ella también se espera que haya lluvias en varias regiones del país. Así, al menos, lo acaba de informar el Ideam en el boletín en el que muestra cuál será el pronóstico del tiempo entre el lunes 27 y el viernes 31.

De hecho, esta última semana tendrá dos particularidades. En el Caribe se sentirán algunos “coletazos” del huracán Melissa, que ya es categoría 5 y que se aproxima hacia Jamaica.

Además, indica el Ideam, a mediados de la semana se espera que ingrese al territorio nacional la onda tropical número 51, lo cual favorecerá las precipitaciones (lluvias) en el Caribe, el Pacífico, en la región Andina, la Amazonía y el occidente de la Orinoquía.

¿Cómo será el tiempo en Bogotá en Halloween?

Según el boletín del Ideam, quienes salgan a pedir dulces o a disfrutar de fiestas de disfraces el 31 de octubre, deberán llevar un paraguas bajo el brazo. Ese día, se esperan las precipitaciones más intensas de la semana en la capital.

El resto de la semana, se “prevén condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias, especialmente durante las horas de la tarde y la noche”.

Así será el tiempo en Colombia en la noche del lunes, 27 de octubre

Para el final de la jornada de este lunes, 27 de octubre, habrá intensas lluvias y actividad eléctrica en varios departamentos: La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vichada y Guainía. Algo similar sucederá en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por otra parte, en Córdoba, Vaupés, Guaviare, Meta, Casanare y Arauca habrá lluvias de menor intensidad.

¿Qué sucederá el martes, 28 de octubre?

De acuerdo con el Ideam, se espera que haya lluvias en las regiones Pacífica, Caribe, en el norte y en el centro de la región Andina, en la Amazonia y en ciertos puntos de la Orinoquia.

“Las lluvias más significativas se estiman en sectores de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vichada, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Cesar y La Guajira”, indica la entidad.

En el mar Caribe continuarán las lluvias, como consecuencia del huracán Melissa. Además, es posible que persista la actividad eléctrica.

Miércoles de más lluvias

Como en los días anteriores, durante el miércoles lloverá en buena parte del país, aunque los departamentos donde se espera que sean más intensas las precipitaciones son Vichada, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En el mar Caribe continuará lloviendo. En el océano Pacífico también, aunque en menor proporción.

Una nueva onda tropical ingresará a Colombia el jueves

El boletín del pronóstico del Ideam es claro: el jueves se espera que ingrese a Colombia la onda tropical número 51. ¿Sus efectos? “Favorecerá la persistencia de las precipitaciones sobre las regiones Pacífica, Caribe, norte y centro de la región Andina, Amazonia, así como en el oriente y occidente de la Orinoquia”.

Para ese entonces, habrá una lista de departamentos en los cuales se prevé que haya más lluvias. Estos son: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Guainía, Vichada, Casanare, La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda y Boyacá.

En el mar Caribe no cesarán las lluvias. Tampoco las tormentas eléctricas. En el océano Pacífico habrá condiciones mayormente nubladas.

Viernes de Halloween, pero con lluvias

“Al finalizar la semana laboral, se prevé que persistan las condiciones de nubosidad y lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, mientras que en las regiones de la Orinoquía y Amazonía se espera una disminución considerable de las precipitaciones”, señala el Ideam.

Las lluvias más intensas se esperan en sectores de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Huila, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Vichada, Vaupés y La Guajira.

