Con nuevo frente frío en Colombia, ¿en qué regiones lloverá esta semana?

El Ideam acaba de publicar el boletín en el que indica cuál es el pronóstico del tiempo para la última semana de febrero. En esta ocasión, habrá una particularidad: otro frente frío que afectará, principalmente, al Caribe colombiano.

De acuerdo con la entidad, la presencia de ese frente frío, generará un incremento de viento y oleaje en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se espera que haya vientos entre los 30 y los 50 kilómetros por hora y olas que pueden ser superiores a los tres metros, sobre todo el martes, 24 de febrero.

“De igual manera, generará inestabilidad atmosférica a su paso lo que, al interactuar con otros sistemas (como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá) generará lluvias fuertes en la región Caribe, en el norte y en el occidente de la región Andina y de la Pacífica”, indica el Ideam.

De hecho, se espera que en la parte central del litoral de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Magdalena haya olas con alturas entre dos 3.5 metros.

En Bogotá, por otra parte, se prevé una probabilidad de lluvias durante la tarde, sobre todo en el norte y en el occidente de la ciudad".

Así será el tiempo el martes 24 de febrero

Según el Ideam, el martes habrá nubosidad en gran parte del país. Los puntos en los que se espera que haya lluvias fuertes son: el golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, el norte de Boyacá, Santander, el occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, el occidente de Putumayo, Cauca, Nariño y Amazonas.

En otros departamentos habrá lluvias de menor intensidad. Entre ellos, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá y el sur de Vichada.

El pronóstico para el miércoles, 25 de febrero

De acuerdo con el Ideam, el miércoles se espera que haya una disminución de lluvias frente a los días previos en la región Caribe.

Sin embargo, habrá lugares en los cuales las lluvias serán de moderadas a fuertes. Entre esas zonas están en el golfo de Urabá, Antioquia, el nororiente de Magdalena, el sur de La Guajira, Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

“Las lluvias de menor intensidad se prevén hacia el norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca, el sur de Bolívar y Sucre, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Caquetá, suroriente de Vichada, Guainía y el sur de Guaviare”, se lee en el boletín el Ideam.

¿Cómo será el tiempo para jueves, 26 de febrero?

Como en los días anteriores, persistirán las lluvias en varios departamentos, entre los que están Antioquia, Córdoba, el sur de Bolívar, Santander, el occidente de Cundinamarca, el noroccidente de Boyacá, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda y Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Por otra parte, habrá “lluvias de menor intensidad en Norte de Santander, en el nororiente de Magdalena, en Sucre, en Meta, en Guaviare, en el sur de Vichada y en Guainía.

Lo que se espera para el viernes, 27 de febrero

Para el viernes se pronostican “lluvias con acumulados elevados en la mayor parte de las regiones Andina, Pacífica y el sur de la Caribe, especialmente en los departamentos de Antioquia, el sur de Córdoba y Bolívar, Santander, el occidente de Cundinamarca, el noroccidente de Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño”.

En Magdalena, Sucre, Norte de Santander, Huila, Meta, Caquetá, Vichada, Guainía, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas, por el contrario, habrá precipitaciones de menor intensidad.

En la zona insular del Caribe habrá tiempo seco.

