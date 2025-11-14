Con taxis y estufas comienzan los pilotos para el uso de hidrógeno en Colombia

El piloto del Ministerio de Minas del uso de hidrógeno empezará con taxis de Bogotá. Foto: Cortesía

El Ministerio de Minas y Energía anunció este viernes, 14 de noviembre, el inicio de pruebas piloto para el uso de hidrógeno en el sector transporte y residencial, como parte de la primera etapa de un proyecto con el que buscan evaluar si esta es una alternativa viable a nivel técnico, ambiental y económico.

Las pruebas se desarrollarán inicialmente en taxis de Bogotá, donde se implementarán sistemas de inyección de hidrógeno para mejorar la eficiencia de los motores, reducir el consumo de gasolina o diésel y disminuir de esta manera las emisiones contaminantes de combustibles fósiles, los mismos que contribuyen al cambio climático.

La idea de empezar con los taxis de la capital es evaluar en condiciones reales los beneficios, y las dificultades, del uso de hidrógeno en el transporte urbano. Sin embargo, el ministerio también hará pruebas con estufas de hidrógeno en cocinas domésticas, especialmente en zonas rurales donde se usa leña para esta actividad.

Esta será la primera etapa de las pruebas piloto. Posteriormente, las evaluaciones continuarán en usos industriales, como hornos, calderas, plantas termoeléctricas e incluso proyectos vinculados a la generación hidroeléctrica, así como en hidrogenoductos, pozos petroleros abandonados, almacenamiento en forma líquida y comprimida, y en la producción de amoníaco y metanol verdes.

Con los resultados obtenidos en las pruebas pilotos en las cocinas y taxis, la idea es recolectar insumos técnicos y científicos que servirán de base para la formulación de resoluciones, lineamientos y políticas del Ministerio de Minas, orientadas a promover el uso del hidrógeno como fuente de energía limpia en el país.

Con estas pruebas buscamos entender su potencial real en nuestras condiciones locales y abrir el camino hacia una movilidad y una cocción más limpias para todos los colombianos”, afirmó Edwin Palma, ministerio de Minas y Energía.

Actualmente, el uso de hidrógeno en Colombia se enfoca principalmente en sectores industriales como la refinación, la producción de fertilizantes y amoníaco, y otras industrias químicas.

De acuerdo con Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia, este elemento está suscitando un gran interés como instrumento clave dentro del proceso de transición energética. Es el elemento más sencillo y ligero de la tabla periódica y su versatilidad como materia prima industrial, combustible y vector energético para el almacenamiento y transporte de energía, permite un gran número de aplicaciones, algunas de las cuales no se han desarrollado completamente aún. “Además, no tiene emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) directas durante su uso final ni prácticamente ninguna otra emisión contaminante”, menciona el documento.

