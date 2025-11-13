Las emisiones globales de CO2 alcanzarán un nueva cifra récord este año

Los investigadores ven cada vez más lejana la posibilidad de cumplir con el Acuerdo de París. Foto: AFP - Agencia AFP

Las emisiones mundiales de carbono procedentes de combustibles fósiles, los mismos que contribuyen al cambio climático, podrían alcanzar un máximo histórico este año. Así lo confirma un nuevo estudio de Global Carbon Budget, una organización que busca cuantificar las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sus causas, publicado en la revista Nature.

Según la investigación, para 2025 se proyectan 38.100 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono fósil (CO2). Esto representa un incremento del 1,1 % respecto al año anterior.

El informe de este año se centró en el impacto del cambio climático en los sumideros de carbono terrestres y oceánicos. Una de sus conclusiones fue que el 8% del aumento en la concentración de CO2 atmosférico desde 1960 se debe al debilitamiento de estos sumideros por el cambio climático.

Ante ese escenario, Pierre Friedlingstein, del Instituto de Sistemas Globales de Exeter, quien dirigió el estudio, dijo que “mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C ya no es plausible”. Eso quiere decir que, cumplir con el Acuerdo de París, aprobado en 2015, es cada vez más difícil.

“El presupuesto de carbono restante para alcanzar un aumento de 1,5 °C, equivalente a 170 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, se agotará antes de 2030 al ritmo de emisiones actual”, agregó el investigador.

La investigación también señala que las emisiones de China en 2025 pueden aumentar en un 0,4%, lo cual significa que están creciendo más lentamente respecto a los últimos años. Esto se debe, dicen los investigadores, a un crecimiento moderado del consumo de energía combinado con un crecimiento “extraordinario” de las energías renovables.

En el caso de la India, el aumento que se espera es de 1,4 %, que también es un crecimiento inferior a los años anteriores. En este país también hay un “fuerte crecimiento de las energías renovables”. En Estados Unidos el aumento estimado es de 1,9 % y en la Unión Europea de 0,4 % en 2025. Las emisiones en estas regiones han disminuido en los últimos años, pero el clima más frío y otros factores provocaron un aumento en 2025.

Sobre el tipo de combustibles fósiles que están generando esas emisiones de CO2, el informe señala que el carbón aumentó en un 0,8%, el petróleo en un 1%, mientras que el gas natural fue el de mayor aumento con 1,3%.

“Durante el período 2015-2024, las emisiones derivadas de la deforestación permanente se mantienen elevadas, en torno a los 4.000 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que las eliminaciones permanentes a través de la reforestación y el rebrote forestal compensan aproximadamente la mitad de las emisiones de la deforestación permanente”, señala el informe elaborado por un equipo internacional de más de 130 científicos.

“Es evidente que los países deben intensificar sus esfuerzos. Ahora contamos con pruebas contundentes de que las tecnologías limpias contribuyen a reducir las emisiones y, al mismo tiempo, resultan rentables en comparación con las alternativas fósiles”, dijo por su parte Glen Peters, investigador principal del Centro CICERO para la Investigación Climática Internacional.

