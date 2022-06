Confirman vida de una tortuga de Galápagos que se creía extinta hace 116 años

Investigadores confirmaron su identidad después de comparar su información genética con el espécimen del museo de 1906. Foto: Cortesía de Galápagos Conservancy Foto: Galápagos Conservancy

En 2019 científicos avistaron y fotografiaron una tortuga gigante en la isla Fernandina, ubicada en las islas Galápagos, en el océano Pacífico de Ecuador. Hoy los investigadores están en capacidad de decir que esta tortuga es de la especie Chelonoidis phantasticus, o “tortuga gigante fantástica”, de la que solo se conocía un espécimen, recolectado hace más de 100 años, en 1906.

La afirmación viene justamente precedida por la secuenciación genómica del actual individuo y su comparación con el espécimen de 1906 (que se guarda en un museo) y con las otras 13 tortugas gigantes de Galápagos. El autor del estudio publicado en Communications Biology es Stephen Gaughran, un genetista de la Universidad de Princeton. Su hallazgo es sorprendente por varias razones.

Cuando apareció el individuo, poco creían que se tratara de una Chelonoidis phantasticus. No solo porque no se había visto en 100 años, sino porque también tenía características que no parecían concordar con esa especie. Carecía de un ensanchamiento de la espalda que tenía el espécimen histórico masculino. “Como mucha gente, mi sospecha inicial fue que no se trataba de una tortuga nativa de la isla Fernandina”, dijo Gaughran, citado por la Universidad de Princeton, “después vimos, honestamente para mi sorpresa, que Fernanda era muy similar a la que encontraron en esa isla hace más de 100 años”.

El hallazgo abre muchos interrogantes, dicen los investigadores: ¿hay más tortugas en Fernandina que puedan ser devueltas al cautiverio para iniciar un programa de reproducción? ¿Cómo colonizaron Fernandina las tortugas y cuál es su relación evolutiva con las otras tortugas gigantes de Galápagos?

Desde su descubrimiento en 1906, la supervivencia de la tortuga Chelonoidis phantasticus es un misterio. En 1964, se reportaron 18 excrementos atribuibles a tortugas en las laderas occidentales de la isla. Se informaron excrementos y una posible observación visual desde un avión a principios de la década de 2000, y en 2014 se vio otro posible excremento de tortuga.

Esta isla ha permanecido en gran parte inexplorada debido a los extensos campos de lava que bloquean el acceso al interior de la isla.