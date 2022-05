Consultora de Shell renunció tras acusar a la empresa de causar daños ambientales

La exempleada de Shell acusó a la empresa de manejar un discurso doble con respecto a sus compromisos ambientales. Chris Ratcliffe/Bloomberg Foto: Chris Ratcliffe

Tras 11 años como consultora senior de seguridad de la compañía petrolera Shell, Caroline Dennett anunció su renuncia a través de un video. La razón principal de su partida: un conflicto de valores por el “discurso doble” de la compañía con respecto al cambio climático. Dennett acusó a la empresa de ser “desconsiderada” con los riesgos que podría traer la extracción de petróleo y gas y de anteponer el crecimiento económico . “Contrariamente a las manifestaciones públicas de Shell sobre el cero neto, no se están quedando sin petróleo y gas, sino que planean explorar y extraer mucho más”, afirmó al medio The Guardian.

Para ella, la compañía ha ignorado todas las alarmas sobre el riesgo climático y colapso ecológico que han emitido grupos de expertos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). “La ambición de seguridad declarada de Shell es ‘no hacer daño’, ‘Objetivo cero’, lo llaman, y suena honorable, pero están fallando por completo (...)Saben que la extracción continua de petróleo y gas causa daños extremos a nuestro clima, a nuestro medio ambiente ya las personas. Y digan lo que digan, Shell simplemente no se está deshaciendo de los combustibles fósiles”, indicó Dennett a través del video de su renuncia.

La empresa Clout, de la que forma parte Caroline Dennett, se involucró con Shell tras el derrame de petróleo de Deepwater Horizon de BP en 2010. Clout se encarga de evaluar procedimientos de seguridad para empresas de alto riesgo, incluyendo aquellas que operan en extracción de petróleo y gas. En el video que compartió a través de su LinkedIn, la ejecutiva instó a otros miembros de la industria del petróleo y gas a salirse del sector “mientras todavía hay tiempo”.

Un reportaje de The Guardian reveló recientemente que las ganancias de 28 de las grandes empresas productoras de gas y petróleo del mundo aumentaron durante el primer trimestre de 2022, incluso en medio de mayores advertencias por la crisis climática. Estas compañías ganaron cerca de 100 billones de dólares entre enero y marzo de este año, y varias tuvieron un incremento de ganancias de más del 100% con respecto al primer trimestre de 2021. En particular, el desempeño de Shell, indicó Ben Van Beurden, director ejecutivo de la compañía, a The Guardian “ha sido ayudado por la macro y la macro se ha visto afectada por la guerra en Ucrania”. Agregó que esta situación significa que “tenemos una mejor empresa, tenemos un mejor desempeño y sí, de hecho, nuestros accionistas también se beneficiarán de eso”.

