Continúan las lluvias en el país. Así estará el clima este martes

Luego de una madrugada lluviosa, especialmente en las regiones Caribe y Andina, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que es probable que estas condiciones se mantengan a lo largo del día. Para este martes, 21 de octubre, se esperan lluvias de variada intensidad en la gran mayoría del territorio colombiano.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Ideam, en el Caribe, las lluvias más fuertes, con probables tormentas eléctricas aisladas, se estiman en amplios sectores al norte y sur de La Guajira, norte y sur de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, noroccidente y suroriente de Córdoba.

En otras zonas del país, las lluvias más significativas se esperan en Chocó, Valle del Cauca y Cauca, centro de Nariño, los Santanderes, Boyacá, occidente de Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y oriente de Tolima, occidente de Arauca, Casanare, y algunas zonas del Amazonía.

“Los acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y sobre aguas marítimas y costeras de la ciénaga Grande de Santa Marta, los golfos de Morrosquillo y Urabá, del mar Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano”, menciona el Ideam.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas.

En el caso específico de las ciudades, la entidad informa que en Bogotá se esperan lluvias, y probables tormentas eléctricas, especialmente, en la tarde y noche, sobre el centro oriente, occidente y norte de la capital.

En Barranquilla y Cartagena hay un pronóstico similar, con lluvias de variada intensidad a lo largo del día. En Medellín, se esperan precipitaciones especialmente en la tarde y noche, al igual que en Bucaramanga y Cali.

Por otro lado, en Tunja el Ideam pronostica una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado y predominio de tiempo seco. Sin embargo, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y noche.

