COP30 llegó a su final; Colombia expresó su descontento con la declaración de Belém

Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, objetaron la toma de decisiones en la plenaria de clausura de la cumbre climática COP30 y llevaron a la suspensión de la sesión por cerca de una hora. EFE/ Fraga Alves Foto: EFE - Fraga Alves

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado terminó la COP30, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, que se desarrolló en Belém, Brasil. El evento dejó acuerdos importantes, pero no los esperados por diferentes países y organizaciones. Incluso, el presidente Gustavo Petro, dijo que se opone a la declaración final.

Para organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) el evento que inició el 10 de noviembre cierra sin un acuerdo sobre la decisión de implementar un mecanismo de transición justa, equitativa y ordenada de los combustibles fósiles, (como el petróleo, el carbón y el gas) como el principal motor de emisiones de gases de efecto invernadero, comprobado por la ciencia.

(Lea también: Primera conferencia global para eliminar combustibles fósiles se realizará en Santa Marta en 2026)

“Pese a los esfuerzos de la presidencia brasileña y el liderazgo de Colombia en el paquete de naturaleza, adaptación, financiamiento, y un llamado contundente con el apoyo de al menos 86 países para avanzar en una hoja de ruta global que permita la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, los negociadores no lograron acordar menciones directas a la transición en los textos formales”, explicó WWF.

En ese mismo punto fue donde el presidente Petro expresó su inconformidad. En sus redes sociales dijo que no aceptaba que en la declaración de la COP30 “no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital”. Por esto, el mandatario afirmó que Colombia se opone esta declaración.

El otro punto que no llegó al acuerdo esperado fue el de un plan de implementación para detener y revertir la deforestación y conversión, pese a que más de 90 países respaldaron la iniciativa, faltó el total consenso y una voluntad política más amplia para asegurar esto en Belém, “incluso con la selva amazónica como telón de fondo de la cumbre”, como explicó WWF.

Sobre la financiación, las naciones acordaron triplicar la financiación para la adaptación climática, aunque el objetivo de unos 120.000 millones de dólares al año se pospuso hasta 2035. Para Fernanda de Carvalho, directora global de Políticas de Clima y Energía de WWF, “la financiación como condición habilitante estuvo ausente en los textos. Para afirmar que el multilateralismo fue reforzado, necesitaríamos las hojas de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles y para detener y revertir la deforestación y conversión. Es una celebración sombría de los 10 años del Acuerdo de París.”

Pero también hubo un punto positivo en este factor, La Cumbre de los Líderes, previo al inicio formal de las negociaciones, dejó un resultado histórico: Brasil junto a Colombia, otros países tropicales y otros del norte global, como Noruega, anunciaron el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), cuyo capital inicial alcanza una cifra histórica, que supera los 5 mil millones de dólares. El siguiente paso será la firma de la carta del TFFF, programada para inicios de 2026 y la preparación de los países para su implementación, antes de la llegada de los primeros recursos.

Asimismo, otro punto positivo que se resalta de la COP30 es la adopción de un plan de acción de género para la reducción de la vulnerabilidad climática de mujeres, niños y niñas e inclusión en las decisiones a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜