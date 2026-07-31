Cornare recibió visita de delegación de India para evaluar opciones de manejo de hipopótamos

Cornare reportó que durante cuatro día expertos del santuario realizaron recorridos en las zonas identificadas con presencia de hipopótamos. Foto: Cornare

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La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) informó que una delegación del Santuario Vantara de la India visitó varias zonas del país para evaluar posibles soluciones a la problemática de los hipopótamos en el país.

Cabe recordar que a principios de este año este santuario manifestó, a través de un carta enviada al Gobierno Nacional, su interés de llevarse 80 hipopótamos de Colombia. Ante esto, el Ministerio de Ambiente indicó, hace un par de meses, que está realizando las gestiones diplomáticas necesarias con los países interesados, en cumplimimiento de protocolos nacionales y de las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En contexto: Trasladar hipopótamos a India u otros países se ha evaluado y hasta ahora no ha sido viable.

Ahora, Cornare reportó que durante cuatro día expertos del santuario realizaron recorridos en las zonas identificadas con presencia de hipopótamos. En particular, se realizaron recorridos desde Puerto Triunfo (Antioquia) hasta Barrancabermeja (Santander) para conocer la situación en el terreno.

“En la visita se hicieron recorridos aéreos para tener un panorama completo de la geografía de la zona, también hubo un espacio para compartir con las comunidades y conocer cómo se relacionan con los hipopótamos y las problemáticas que han tenido con la especie”, precisó Cornare, a través de un comunicado.

A lo largo de la vista, Cornare afirmó que se le comunicó a la delegación las acciones que se han desarrollado y contemplado para mitigar el impactos de esta especie invadora, como la traslocación, esterilización, inmunocastración, educación a la población y confinamiento de individuos.

“Los expertos de Vantara ya se encuentran en la India y luego de conocer a detalle la situación de la especie invasora en nuestro territorio, revisarán la información recolectada en campo y presentará en los próximos meses propuestas de vinculación para el manejo de los hipopótamos, que podrían ser la traslocación de algunos individuos y la posibilidad de un santuario de conservación e investigación en la región”, indicó Cornare.

“Seguimos trabajando de manera articulada para avanzar en todas las acciones que contribuyan a mantener el equilibrio natural y proteger la biodiversidad frente a la presencia de los hipopótamos en el territorio”, manifestó Javier Valencia González, director General de Cornare.

Es importante recordar, como ha insistido el Ministerio de Ambiente de Colombia, que la translocación de especímenes no requiere solo de la voluntad de privados, en este caso Vantara, sino de permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales.

Las dudas sobre un posible traslado a la India

Desde que se conocieron los planes de Vantara, propiedad de Anant Ambani, miembro de una de las familias más ricas de Asia, científicos y autoridades ambientales han expresado sus inquietudes y preocupaciones ante un plan de esta envergadura.

A las dificultades que se han experimentado con otros países que también han manifestado su interés en llevarse algunos individuos de los hipopótamos, se suman cuestionamientos logísticos e incluso sobre la idoneidad y las condiciones del centro de la India.

Como contó hace unos meses Mongabay, un informe de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) consideró “preocupante” el modo de importación de los animales a Vantara.

Otro reportaje del medio Armando.info cuestiona la manera en cómo Venezuela y Vantara acordaron el traslado de 1.825 animales vivos con destino al centro en la India.

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