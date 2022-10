Cuestionan al Banco Mundial por recursos invertidos en financiamiento climático

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, explicó que “la estanflación significa una inflación más alta de la deseada y un crecimiento más bajo y, sin duda, lo tenemos”. Foto: Agencia Bloomberg

Frenar el cambio climático requerirá varias acciones de mitigación y adaptación por parte de los países, es decir, medidas centradas en trabajar sobre los impactos que ya hay por el cambio climático y la prevención de posibles efectos futuros. “La provisión de financiamiento climático es una forma crítica para que los países más ricos, y los mayores emisores históricos, proporcionen el financiamiento que necesitan los países de ingresos bajos y medianos menos responsables de la crisis para adaptarse y desarrollarse en caminos bajos en carbono”, explica la organización Oxfam.

Ahora, un informe de esta misma organización reveló que el financiamiento climático del Banco Mundial no puede ser verificado independientemente y podría tener un error de hasta $ 7 mil millones. Esto significa que lo que el Banco dio como parte de financiamiento climático podría ser hasta 40% menos de lo que reportó. (También puede leer: Descubren una nueva especie de oso perezoso en la selva brasileña)

“El Banco Mundial, a pesar de ser el mayor proveedor multilateral de financiación climática, proporciona poco para respaldar sus propias afirmaciones. Sin mejores prácticas de divulgación, el Banco Mundial nos pide que tomemos mucho de fe, pero estos fondos son demasiado importantes para eso”, indicó la organización.

Este financiamiento es dado a países de ingresos medios y bajos en forma de subvenciones y préstamos, con la intención de ayudarlos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o adaptarse a los impactos de la crisis climática. Aunque el informe no determinó exactamente si existe o no un déficit, la conclusión es que no hay una seguridad sobre el valor real de la financiación climática proporcionada por le banco, dijo Nafkote Dabi, líder de política climática internacional en Oxfam. “Nuestra preocupación es el peor de los casos: que el banco podría estar exagerando significativamente su contribución”, agregó. (Le puede interesar: Asesinan a Juan Gabriel Rueda, líder ambientalista y social de Salgar (Antioquia))

¿Cómo se realizó el informe?

Básicamente, la organización examinó cómo se calcula el financiamiento climático reportado por el Banco Mundial, de acuerdo con su propia metodología. Encontraron que hay una falta de informes sobre las evaluaciones de este tipo de financiamiento en la documentación del proyecto. Por eso, Oxfam realizó una especie de “auditoría” del financiamiento climático reportado para el año fiscal 2020 por parte del banco.

Este ejercicio permitió que la organización determinara que se necesita un mejor acceso a la información sobre estas finanzas para poder saber cuánto está invirtiendo realmente el Banco Mundial.

“La única forma de tener confianza en la contabilidad del financiamiento climático del Banco es a través de la divulgación pública de la documentación que muestra cómo se realizan las evaluaciones del financiamiento climático para estos proyectos. Tener esta información permitirá a las partes interesadas responsabilizar al Banco y a los gobiernos receptores”, concluyó Oxfam.

Un portavoz del banco refutó el informe y le dijo al diario The Guardian que: “Nuestros co-beneficios se calculan utilizando la metodología conjunta de MDB [banco multilateral de desarrollo]. Somos rigurosos sobre cómo aplicamos la metodología y solo asignamos co-beneficios para la parte del financiamiento en un proyecto determinado que está directamente relacionado con la acción climática. Mantenemos nuestra evaluación de los co-beneficios”.

