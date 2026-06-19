Dan luz verde ambiental a nuevo parque solar de 19,9 megavatios en Neiva (Huila)

Toma aérea del Parque Solar Fotovoltaico La Unión, uno de los proyectos de energía renovable inaugurados en los últimos años. / Presidencia Foto: Presidencia

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia ambiental para la construcción de un parque solar en Neiva de una capacidad de 19,9 megavatios (MW), así como de una nueva línea de conexión.

Con la luz verde ambiental, se instalarán 39.032 módulos fotovoltaicos, 92 postes, 5.482 metros de línea de transmisión nueva y se permitirá el uso de 733,27 metros de línea existente de media tensión, propiedad de ElectroHuila, para la circulación de la energía eléctrica generada en el parque solar.

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“El trámite de este proyecto inició formalmente el 30 de marzo de 2026; desde esta fecha, transcurrieron 30 días hábiles bajo la evaluación de la ANLA, y los días restantes correspondieron al tiempo que tardó el solicitante en entregar la información adicional requerida”, precisó la ANLA, a través de un comunicado.

Por su parte, la ANLA informó que realizó espacios de socialización entre el 6 y el 9 de abril de 2026, con la Gobernación del Huila; la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM); la administración y la Personería municipal de Neiva; así como juntas de acción comunal, líderes comunitarios, administradores de conjuntos residenciales, autoridades ancestrales de comunidades étnicas para asegurarse de que se conozca a profundidad el proyecto.

La entidad señaló, además, que se trata del primer parque fotovoltaico en obtener el visto bueno de la ANLA bajo el decreto LASolar (1033 de 2025). “Esta noticia es la materialización del legado que dejamos con LASolar y LAEólica, dos decretos que facilitan la inserción de energías limpias a nuestra matriz energética. El gobierno construyó desde cero una arquitectura institucional y regulatoria para impulsar la autonomía energética y la confianza inversionista alrededor de las energías limpias” aseguró Irene Vélez Torres, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Según la ANLA, desde la entrada en vigor del decreto LASolar, 30 de septiembre de 2025, y hasta la fecha, la ANLA ha recibido 33 solicitudes de verificación de criterios de inclusión, de las cuales 13 han sido evaluadas como viables y cuentan con términos de referencia específicos expedidos por la autoridad.

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