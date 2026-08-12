David Tamayo se posesiona como director de la UNGRD en medio de la emergencia en Colombia

Esta es la unidad encargada del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres en Colombia. Foto: UNGRD

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David Santiago Tamayo Roldán asumió como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes, 11 de agosto, en medio de la tragedia que vive el país por cuenta del terremoto de 7,4. Desde ayer, Tamayo es el encargado de la entidad encargada de atender esta y otras emergencias en el país.

Aunque el anuncio de su llegada se hizo el 21 de julio, hasta la fecha quien había estado en el cargo era Javier Pava, director encargado desde mediados de junio, tras la salida de Carlos Carrillo. Pava estuvo en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se convocó para lunes, 10 de agosto, tras el sismo que deja, al menos, 190 personas fallecidas en Colombia.

Tamayo es ingeniero geólogo oriundo de Antioquia y estuvo en la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Sabaneta. El presidente Abelardo De La Espriella ha asegurado que es “un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez” para liderar la entidad.

El principal reto que deberá asumir es el terremoto que ha generado afectaciones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia. En estos departamentos hay miles de viviendas colapsadas y afectadas, hospitales y centros educativos sin servicio y más de 1.300 personas heridas.

Sin embargo, no es el único desafío. Tamayo también deberá avanzar en las medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, que las autoridades ya han señalado que puede ser “muy fuerte”, incluso uno de los de mayor magnitud observados desde 1950.

Sobre este tema, Javier Pava había afirmado hace unos días que “hay poco tiempo y tenemos que revisar en qué avanzaron los planes de acción que se diseñaron en su momento para enfrentar el fenómeno de El Niño y continuar atendiendo a las familias que resultaron afectadas por el Frente Frío que afectó a ocho departamentos del país”.

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