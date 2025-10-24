Del Amazonas a California: el cambio climático alimenta incendios cada vez más extremos

Incendios en Los Angeles. EFE/EPA/ALLISON DINNER Foto: EFE - ALLISON DINNER

Científicos de distintos continentes se unieron para mostrar que el cambio climático esta agravando los incendios forestales mundiales de formas impredecibles y devastadoras. No se trata de un fenómeno acotado: los eventos extremos de la temporada de incendios 2024-25 han causado muertes en Asia, África, Europa y América, evacuaciones masivas y daños económicos sin precedentes en Los Ángeles, contaminación atmosférica peligrosa en Brasil, Bolivia, India y California, y enormes emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de bosques ricos en carbono en Sudamérica y Canadá.

El Informe sobre el Estado de los Incendios Forestales, publicado en Earth System Science Data es la segunda evaluación global anual de incendios forestales extremos y documenta cuándo y dónde ocurrieron, sus impactos, por qué ocurrieron y el papel del cambio climático. El proyecto reúne a expertos líderes de más de 60 institutos en 20 países.

Las conclusiones son muy graves. Los incendios emitieron más de 8 mil millones de toneladas de CO₂ entre 2024 y 2025, aproximadamente un 10 % por encima del promedio desde el año 2003. Las emisiones triplicaron el promedio mundial en los bosques secos y humedales de Sudamérica y duplicaron el promedio en los bosques boreales de Canadá. Tan solo este exceso de emisiones superó las emisiones anuales de CO₂ de combustibles fósiles de más de 200 países. Más de 100 millones de personas estuvieron expuestas al fuego en todo el mundo. Se registraron al menos 200 muertes directas en siete países, y más de 150.000 personas fueron evacuadas tan solo en Los Ángeles.

La contaminación del aire debido a los incendios aumentó entre 13 y 60 veces por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Brasil, Bolivia, India y California, creando riesgos agudos y prolongados para la salud pública. Desde entonces, más de 400 muertes en exceso se han atribuido a la exposición al humo en Los Ángeles.

Ahora, ¿qué tanto tuvo que ver el cambio climático?

Según los científicos, la sequía y las olas de calor prepararon el terreno para cuatro de los incendios forestales extremos más destacados de la temporada de incendios 2024-25 , incluyendo el sur de California (enero de 2025), el noreste de la Amazonia (principios de 2024), el Pantanal brasileño y la Chiquitania boliviana (agosto-septiembre de 2024) y la cuenca del Congo (julio de 2024). Una serie de factores exacerbantes estuvieron presentes en el sur de California , incluyendo una acumulación inusualmente alta de combustible durante años húmedos anteriores y condiciones de calor y sequía.

Los cuatro incendios forestales más extremos de la temporada tuvieron mayor probabilidad de deberse al cambio climático, según el análisis de los científicos. En el sur de California, los incendios de la escala extrema observada tuvieron el doble de probabilidad de deberse al cambio climático, mientras que la superficie quemada durante el evento se multiplicó por 25. En la Amazonia, el Pantanal brasileño y el Pantanal boliviano, la probabilidad de que los incendios se debieran al cambio climático fue entre 2 y 3 veces mayor, reporta la investigación, mientras que la superficie quemada aumentó entre 4 y 24 veces.

“En el futuro, los incendios extremos serán más comunes debido al calentamiento que ya se ha comprometido a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la mitigación del cambio climático puede limitar el aumento del riesgo a niveles mínimos”, señalan los autores en tono positivo. En la Amazonia y el Pantanal-Chiquitano, se proyecta que una temporada de incendios extremos en la escala de 2024-25 se volverá entre un 30% y un 60% más frecuente para 2100 con emisiones medias-altas, pero una mitigación fuerte mantiene el aumento futuro en alrededor del 10% al 15%. En el sur de California, las proyecciones son menos seguras, pero se espera que las temporadas de incendios en la escala de 2024-25 sigan siendo un riesgo recurrente.

Se proyecta que temporadas extremas de incendios forestales, improbables en la vida de generaciones anteriores, serán más probables en la vida de los niños actuales. Por ejemplo, en el noreste de la Amazonia, una persona nacida en la década de 1940 tenía solo un 33-36% de probabilidades de experimentar una temporada de incendios a escala de 2024, mientras que un niño nacido hoy tiene una probabilidad del 52-59% de experimentar al menos una temporada de incendios en un escenario de emisiones medio-altas y del 17-32% de experimentar al menos dos.

