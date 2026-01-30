DIMAR advierte sobre fuertes vientos y altas olas en el Caribe colombiano este fin de semana

Estas condiciones se sentirán con mayor intensidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas y Turbo. Foto: Ricardo Maldonado Rozo - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección General Marítima (DIMAR) informó este viernes 30 de enero que en los próximos días se intensificarían los vientos y aumentaría el nivel de las olas en el Caribe colombiano.

A partir del sábado 31 de enero, se prevé que los vientos en la región se intensifiquen, con velocidades que oscilarán entre los 46 y 55 kilómetros por hora (km/h), así como alturas de ola significativas que alcanzarán hasta los tres metros.

Podría interesarle: ¿Continuarán las lluvias este viernes? Esto dice el Ideam.

“Se estima que el periodo de mayor intensidad se presente entre la tarde y la noche del domingo 1 de febrero, extendiéndose hasta la madrugada y la mañana del lunes 2 de febrero, con una altura significativa de ola de hasta 4,0 metros, especialmente sobre el suroeste del mar Caribe”, precisó la DIMAR, a través de un comunicado.

Estas condiciones se sentirán con mayor intensidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas y Turbo.

¿A qué se deben estas condiciones meteorológicas? Según precisó la entidad esta actualización de las condiciones meteomarinas se debe al tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe. Este fenómeno, según la DIMAR, es impulsado por el desplazamiento de masas de aire frío asociadas a sistemas de alta presión en el Golfo de México.

“Como consecuencia de estas condiciones, no se descarta la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero”, precisó la entidad.

Debido a estas condiciones, se recomendó al gremio marítimo y a la población en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

A través de este enlace puede acceder a los reportes actualizados de la DIMAR.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺