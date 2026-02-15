Fase de Luna Nueva incrementará el nivel del mar en el Pacífico colombiano

La Autoridad Marítima Colombiana continuará monitoreando el fenómeno. /DIMAR Foto: DIMAR

La Dirección General Marítima (DIMAR) ha advertido a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca que se prevé un incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, entre el 16 y el 23 de febrero de 2026.

Este comportamiento del mar, explica la DIMAR, se debe a la fase de Luna Nueva. Durante la Luna Nueva (y también en Luna Llena), el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. Esa alineación genera lo que se conoce como mareas de sizigia o mareas vivas. La atracción gravitacional combinada produce un mayor ascenso del nivel del mar en pleamar y un descenso más pronunciado en bajamar, aumentando la amplitud de la marea y, en algunos casos, la intensidad de las corrientes marinas.

La DIMAR advierte que “la combinación de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar posibles inundaciones en zonas bajas del litoral, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco”. La entidad señala que el día de mayor incidencia sería el viernes 20 de febrero de 2026, cuando se esperan los niveles más altos de marea en varios puntos del litoral Pacífico colombiano.

De acuerdo con las proyecciones, en Bahía Solano el mar podría alcanzar hasta 3,86 metros hacia las 5:58 de la tarde; en Buenaventura se estiman alturas de hasta 4,63 metros alrededor de las 6:27 p.m.; y en Tumaco el nivel podría llegar a 3,77 metros aproximadamente a las 6:07 p.m. Estos registros corresponden al momento de pleamar, es decir, cuando el mar alcanza su punto máximo de altura durante el ciclo de la marea. En zonas costeras bajas, este aumento puede generar afectaciones puntuales, especialmente si coincide con oleaje o lluvias.

La DIMAR recomienda entonces a las comunidades costeras, gremio marítimo -incluyendo marinas-, sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas, “extremar las medidas de seguridad y acatar las instrucciones de las autoridades con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar”. Y agrega que continuará monitoreando el fenómeno y emitirá actualizaciones en caso de presentarse cambios significativos.

